Posyp żółte ślady na poduszce i spryskaj wodą. Potem upierz w pralce, a po plamach z potu pozostanie tylko wspomnienie. Pranie poduszek w pralce

Zmagasz się z żółtymi plamami na poduszkach? Odkryj proste, domowe sposoby, by przywrócić im nieskazitelną czystość i świeżość.

Poznaj tajniki usuwania uporczywych zabrudzeń: to klucz do idealnego wyglądu poduszek przed praniem.

Nie ryzykuj zniszczenia! Sprawdź, jak prawidłowo prać poduszki w pralce, by zachowały puszystość i jakich trików użyć dla trwałego efektu.

Posyp żółte ślady na poduszce i spryskaj wodą. Potem upierz w pralce

Pościel jest niewątpliwie jedną z rzeczy w domu, o której higieniczną czystość należy bezwzględnie dbać. To w końcu w niej śpimy, a niestety podczas snu się pocimy. Dlatego oprócz zmiany pościeli trzeba również pamiętać o regularnym praniu poduszek i kołder. To właśnie na poduszce pojawiają się żółte plamy z potu, które dostrzegamy najczęściej dopiero podczas zmiany poszewek. To oczywiście sygnał, że nadszedł najwyższy czas na pranie poduszek. Oczywiście zamiast oddawać je do pralni, możemy uprać je w swojej pralce. Jednak nie mamy gwarancji, że podczas standardowego cyklu żółte ślady znikną. Czym zatem usunąć te plamy z potu z naszych poduszek, aby przywrócić im schludny wygląd i higieniczną czystość? Najpierw należy rozprawić się z mocniejszymi zabrudzeniami z potu. W ich usunięciu pomoże soda oczyszczona. Po prostu zasyp plamy na poduszce sodą, następnie spryskaj je wodą utlenioną i delikatnie wetrzyj w materią. Poczekaj 30 minut, usuń resztki proszku i wrzuć wkłady do pralki.

Pranie poduszek w pralce. Co zrobić, aby były puszyste i czyste?

Poduszkę z pierza lepiej oddać do profesjonalnej pralni. Z kolei poduszki z wkładem syntetycznym można śmiało uprać w pralce. Należy jedynie trzymać się zasady, ale temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza, a obroty nie wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Wrzuć także do bębna 4 piłeczki tenisowe, które będą na bieżąco rozbijać wypełnienie i sprawią, że poduszka będzie puszysta. Zdecydowanie zrezygnuj też z płynu zmiękczającego, który oblepia włókna i tym samym może negatywnie wpłynąć na strukturę wypełnienia.

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