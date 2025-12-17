Po takim praniu poduszki będą jak nowe. Wystarczy 1 szklanka tego produktu, a będą czyste i puszyste. Pranie poduszek

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-12-17 6:15

Przed praniem poduszek w pralce warto je wcześniej namoczyć. Dzięki temu będą higienicznie czyste, puszyste, a wszelkie plamy z potu znikną. W czym prac poduszkę? Wsyp jedną szklankę tej mieszanki proszku do miski z ciepłą wodą i namocz poduszkę, a po dwóch godzinach wrzuć ją do pralki na delikatny program.

Pranie poduszek

i

Autor: Shutterstock Pranie poduszek
  • Higiena snu wymaga regularnego prania poduszek, które z czasem tracą czystość i puszystość.
  • Istnieje prosty domowy sposób, aby przywrócić poduszkom świeżość i miękkość, nawet jeśli pojawiły się na nich żółte plamy.
  • Dowiedz się, jak prawidłowo prać poduszki w pralce, by były czyste, puszyste i wolne od bakterii.
  • Chcesz, aby Twoje poduszki były jak nowe? Sprawdź ten skuteczny trik!

Wystarczy 1 szklanka, aby poduszka była czysta i puszysta

Pościel jest niewątpliwie jedną z rzeczy w domu, o której higieniczną czystość należy bezwzględnie dbać. To w końcu w niej śpimy, a niestety podczas snu się pocimy. Dlatego oprócz zmiany pościeli trzeba również pamiętać o regularnym praniu poduszek i kołder. To właśnie na poduszce najczęściej pojawiają się żółte plamy z potu. Z czasem także poduszki tracą swoją puszystość, a to odbija się na komforcie naszego snu. Wówczas zastanawiamy się, co zrobić, aby przywrócić im dawną miękkość. Dlatego chcąc dbać o higienę swojego snu, należy pamiętać o regularnym praniu poduszek. Najbezpieczniej jest robić to raz na dwa czy trzy miesiące. Jak prać poduszki, aby były czyste? W przypadku, gdy na ich powierzchni widać już żółte plamy z potu, to zanim wrzucisz je do pralki, namocz je w misce. Nalej gorącej wody i wsyp do niej pół szklanki sody oczyszczonej i pół szklanki proszku do prania. Namocz poduszki, a po 2 godzinach spłucz ciepłą wodą i wrzuć je do pralki. Nastaw pralkę na program prania o temperaturze 40 stopni Celsjusza i obroty nie wyższe niż 400 na minutę. Warto zrezygnować z proszku na rzecz płynu do prania. Po wyjęciu z bębna poduszki będą jak nowe.

Jak prać poduszki w pralce, aby były czyste i puszyste?

Pranie poduszek z wypełnieniem syntetycznym warto wykonywać w pralce, gdyż dzięki temu będziemy mieć pewność, że zostaną z niej usunięte wszelkie zabrudzenia, ale także i bakterie. Dobrym sposobem, by poduszki nie straciły swojej objętości i miękkości, jest pranie ich w pralce z piłeczkami tenisowymi. Podczas prania będą one rozbijać poduszkę, dzięki czemu pozostanie ona puchata. W przypadku poduszki syntetycznej ustaw program do prania pościeli lub pranie delikatne. Dodatkowo należy zastosować pewien domowy trik, który rozpulchni wnętrze syntetyczne - zastąp płyn do płukania 100 ml octu.

Polecany artykuł:

Już 1 tabletka do prania ręczników zmiękczy i wybieli materiał. Będą niczym w g…
Super Express Google News
Kwiaty i rośliny na Boże Narodzenie. Żywe świąteczne dekoracje
8 zdjęć
Quiz. Jaki masz kolor aury?
Pytanie 1 z 7
W którym z tych miejsc czujesz się najlepiej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRANIE PODUSZEK