Po takim praniu poduszki będą jak nowe. Wystarczy 1 szklanka tego produktu, a będą czyste i puszyste. Pranie poduszek

Higiena snu wymaga regularnego prania poduszek, które z czasem tracą czystość i puszystość.

Istnieje prosty domowy sposób, aby przywrócić poduszkom świeżość i miękkość, nawet jeśli pojawiły się na nich żółte plamy.

Dowiedz się, jak prawidłowo prać poduszki w pralce, by były czyste, puszyste i wolne od bakterii.

Chcesz, aby Twoje poduszki były jak nowe? Sprawdź ten skuteczny trik!

Wystarczy 1 szklanka, aby poduszka była czysta i puszysta

Pościel jest niewątpliwie jedną z rzeczy w domu, o której higieniczną czystość należy bezwzględnie dbać. To w końcu w niej śpimy, a niestety podczas snu się pocimy. Dlatego oprócz zmiany pościeli trzeba również pamiętać o regularnym praniu poduszek i kołder. To właśnie na poduszce najczęściej pojawiają się żółte plamy z potu. Z czasem także poduszki tracą swoją puszystość, a to odbija się na komforcie naszego snu. Wówczas zastanawiamy się, co zrobić, aby przywrócić im dawną miękkość. Dlatego chcąc dbać o higienę swojego snu, należy pamiętać o regularnym praniu poduszek. Najbezpieczniej jest robić to raz na dwa czy trzy miesiące. Jak prać poduszki, aby były czyste? W przypadku, gdy na ich powierzchni widać już żółte plamy z potu, to zanim wrzucisz je do pralki, namocz je w misce. Nalej gorącej wody i wsyp do niej pół szklanki sody oczyszczonej i pół szklanki proszku do prania. Namocz poduszki, a po 2 godzinach spłucz ciepłą wodą i wrzuć je do pralki. Nastaw pralkę na program prania o temperaturze 40 stopni Celsjusza i obroty nie wyższe niż 400 na minutę. Warto zrezygnować z proszku na rzecz płynu do prania. Po wyjęciu z bębna poduszki będą jak nowe.

Jak prać poduszki w pralce, aby były czyste i puszyste?

Pranie poduszek z wypełnieniem syntetycznym warto wykonywać w pralce, gdyż dzięki temu będziemy mieć pewność, że zostaną z niej usunięte wszelkie zabrudzenia, ale także i bakterie. Dobrym sposobem, by poduszki nie straciły swojej objętości i miękkości, jest pranie ich w pralce z piłeczkami tenisowymi. Podczas prania będą one rozbijać poduszkę, dzięki czemu pozostanie ona puchata. W przypadku poduszki syntetycznej ustaw program do prania pościeli lub pranie delikatne. Dodatkowo należy zastosować pewien domowy trik, który rozpulchni wnętrze syntetyczne - zastąp płyn do płukania 100 ml octu.