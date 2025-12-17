Widzisz na choince taki kokon? Natychmiast zerwij go i wyrzuć. Na pewno nie chcesz mieć tego w domu

Żywa choinka to piękna tradycja, ale może kryć niechcianych lokatorów, takich jak owady i pajęczaki.

Uważaj na kokony, które mogą zawierać setki jaj.

Jeśli znajdziesz kokon, delikatnie usuń gałąź i wynieś ją na zewnątrz.

Sprawdź, jak bezpiecznie wybrać i przygotować choinkę, by uniknąć świątecznych niespodzianek!

Widzisz na choince taki kokon? Natychmiast zerwij go i wyrzuć

Święta już za kilka dni i w związku z tym wiele osób już teraz rozważa kupno żywej choinki na święta. Oczywiście każdego roku wiele z nas staje przed dylematem - żywa czy sztuczna? A jak żywa to cięta czy w doniczce? Oczywiście bezsprzecznie tradycyjne cięte drzewko prezentuje się przepięknie i niewątpliwie jego największą zaletą jest zapach, jaki roznosi się po całym domu. To zapach świąt, który wprowadza domowników w radosny nastrój. Jednak zakup żywej choinki i przyniesienie jej do domu niesie za sobą pewne ryzyko, o którym raczej się nie mówi. Otóż w gęstym igliwiu mogą kryć się szkodniki, których z pewnością wolelibyśmy nie wnieść do domu. Dlatego, jeśli tylko zauważysz taki kokon na kupionej żywej choince, to natychmiast go zerwij i wyrzuć.

Cięta choinka to schronienie dla owadów i pajęczaków

Żywe drzewko często jest schronieniem dla owadów i pajęczaków. Możemy znaleźć w nich pająki, kleszcze czy mrówki, ale także mniej typowe owady, na przykład jaja modliszki. Modliszki to owady, które najczęściej występują w strefie tropikalnej i subtropikalnej. W Polsce co prawda raczej są rzadkością, ale również można je spotkać. Warto przy tym wiedzieć, że aby z jaj modliszek szybciej wykluły się małe owady, potrzebne jest ciepło. Mieszkanie stwarza więc ku temu idealne warunki. Wśród gałęzi choinek można znaleźć tzw. ooteki, czyli kapsuły jajowe modliszki. W każdej z nich może się znajdować nawet od 100 do 200 jaj. W Polsce te owady są pod ochroną. Dlatego najlepiej jest uciąć daną gałąź, na której znajduje się ooteka (ostrożnie, aby nie naruszyć struktury kokona), a następnie wynieść na zewnątrz i położyć na drzewie bądź też krzaku.

Jak sprawdzić żywą choinkę?

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed owadami jest zakup choinki w sprawdzonych punktach sprzedaży, gdzie drzewka są kontrolowane pod kątem szkodników. Przed wniesieniem do domu warto także potrząsnąć gałązkami, aby sprawdzić, czy nie wydostają się z nich owady. Warto też przed postawieniem choinki w salonie, najpierw pozostawić ją przez kilka godzin w garażu lub na balkonie.