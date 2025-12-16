Nie żyje popularny influencer. Miał tylko 31 lat

Świat mediów społecznościowych pogrążył się w żałobie. Tucker Genal, popularny influencer znany z humorystycznych filmów i internetowych wyzwań, zmarł w wieku zaledwie 31 lat. Smutną informację potwierdziła jego rodzina, prosząc o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Tucker Genal był jedną z rozpoznawalnych postaci TikToka, gdzie zgromadził blisko trzy miliony obserwujących. Jego nagłe odejście wstrząsnęło fanami na całym świecie. Jak poinformowało biuro koronera hrabstwa Los Angeles, influencer zmarł 11 grudnia 2025 roku w swoim domu. Wiadomość o śmierci została oficjalnie przekazana przez jego braci, Carsona i Connora, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nie żyje popularny influencer. Zmarł w wieku 31 lat

Bracia Tuckera opublikowali na Instagramie poruszający wpis, w którym podzielili się osobistymi wspomnieniami i bólem po stracie ukochanego brata. Do posta dołączyli serię zdjęć z różnych etapów życia: od beztroskich chwil z dzieciństwa po wzruszające kadry z dorosłości.

Nie wiemy nawet, od czego zacząć. Byłeś naszym najlepszym przyjacielem i najwspanialszym starszym bratem. Przez całe życie patrzyliśmy na ciebie jak na bohatera - napisali. 

W kolejnych słowach podkreślili, że Tucker był osobą wyjątkowo dobrą i empatyczną. Rodzina zaznaczyła, że dopiero uczy się funkcjonować w nowej rzeczywistości bez Tuckera i jest wdzięczna za wsparcie oraz zrozumienie ze strony fanów.

Genal był niezwykle aktywny w sieci. Oprócz TikToka, gdzie regularnie publikował filmy z udziałem przyjaciół i rodzeństwa, prowadził także popularne konto na Instagramie, obserwowane przez ponad 340 tysięcy osób. Wraz z braćmi współtworzył również profil Hustle House, który śledziło ponad milion użytkowników. Jego treści wyróżniały się lekkością, humorem i autentycznością, co przyciągało rzesze odbiorców.

Zanim zdobył ogromną popularność w internecie, Tucker studiował zarządzanie i administrację biznesową na Uniwersytecie Furman. Po ukończeniu studiów pracował jako koordynator mediów społecznościowych dla artysty zajmującego się personalizacją obuwia. Dopiero później w pełni poświęcił się karierze influencera.

