14-letni uczeń szkoły podstawowej w Tarnobrzegu przyniósł do placówki maczetę i zaatakował pracownika szkoły. Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń.

Decyzją sądu rodzinnego nastolatek trafi na trzy miesiące do schroniska dla nieletnich. Postanowienie nie jest prawomocne.

Chłopak usłyszał zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz przygotowania do zabójstwa.

Horror w szkole w Tarnobrzegu! 14-latek z maczetą miał przerażający plan?

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Uczeń VIII klasy jednej z tarnobrzeskich podstawówek przyszedł do szkoły z maczetą. Jego niepokojące zachowanie i niebezpieczny przedmiot zauważył 59-letni pracownik placówki. Gdy mężczyzna zwrócił chłopcu uwagę, ten wpadł w szał. Nastolatek kilkukrotnie uderzył pracownika trzonkiem maczety, po czym rzucił się do ucieczki. Na szczęście, jak przekazała policja, 59-latek nie odniósł poważniejszych obrażeń. – Zdecydowana postawa tego mężczyzny, który krzyknął i zwrócił uwagę na przedmiot, który miał przy sobie ten uczeń, spowodowała, że nastolatek uciekł ze szkoły i nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał – powiedziała PAP podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona, oficer prasowy policji w Tarnobrzegu. Patrol policji zatrzymał uciekiniera niedaleko szkoły.

Zgodnie z decyzją sądu rodzinnego w Tarnobrzegu nastolatek, który przyniósł do szkoły podstawowej maczetę, trafi na trzy miesiące do schroniska dla nieletnich. Postanowienie sądu jest nieprawomocne i przysługuje na nie zażalenie.

Zemsta za zwolnienie matki? Wstrząsające kulisy ataku 14-latka

Jak podał portal Nowiny24, działanie 14-latka mogło być zemstą. Według informacji portalu, matka chłopca miała zostać niedawno zwolniona z pracy w tej samej szkole. Te doniesienia, jeśli się potwierdzą, mogą tłumaczyć furię nastolatka. W chwili zatrzymania, jak informuje policja, chłopak był roztrzęsiony i mocno przeżywał całą sytuację. Badania wykazały, że był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków.

Mimo młodego wieku, zarzuty, które usłyszał, są niezwykle poważne. To usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz przygotowanie do zabójstwa. Z uwagi na to, że sprawca nie ukończył 15. roku życia, jego sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Na miejscu zdarzenia pracowało blisko 20 funkcjonariuszy, którzy zabezpieczali ślady i rozmawiali z uczniami, starając się uspokoić emocje. Główne materiały dowodowe mają wkrótce trafić do sądu, który rozpocznie właściwe postępowanie w tej wstrząsającej sprawie.