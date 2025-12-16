Zaskakujące plany Natalii Kukulskiej na święta! Tego w poprzednich latach nie było

2025-12-16

Bez sceny, bez walizek i bez pośpiechu, Natalia Kukulska w tym roku stawia na domowe święta. Jak zdradziła "Super Expressowi", po raz pierwszy od dawna kalendarz pozwala jej naprawdę poczuć magię Bożego Narodzenia. Co planuje na ten magiczny czas?

Dla wielu artystów grudzień to jeden z najbardziej intensywnych okresów w roku. Koncerty, występy i świąteczne projekty sprawiają, że często brakuje czasu na spokojne przygotowania. Natalia Kukulska nie ukrywa jednak, że tym razem los wyjątkowo jej sprzyja.

Natalia Kukulska szczerze o świętach. Będzie się działo

Jak podkreśla Natalia Kukulska, w tym roku ma realną szansę, by nie tylko usiąść przy wigilijnym stole, ale także aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach. Dla wokalistki święta od zawsze miały szczególne znaczenie. To czas bliskości, rozmów i pielęgnowania rodzinnych tradycji. Brak zawodowych zobowiązań tuż przed Wigilią oznacza dla niej coś znacznie więcej niż wolne dni, to możliwość prawdziwego odpoczynku i bycia tu i teraz.

Tradycyjnie domowo z rodziną. Myślę, że w tym roku jest taka szansa, że nie koncertuje dzień, ani dwa dni przed, więc myślę, że nawet będę miała szansę coś więcej przygotować - mówi "Super Expressowi" Natalia Kukulska.

Sylwester u Natalii Kukulskiej. Pracowicie!

Sylwester 2025 Natalii Kukulskiej zapowiada się wyjątkowo, artystka wystąpi na plenerowej scenie w Gdańsku, gdzie tysiące fanów będą mogły wspólnie z nią powitać Nowy Rok. W repertuarze nie zabraknie zarówno jej największych hitów, jak i specjalnych świąteczno-noworocznych niespodzianek dla widzów.

Na Sylwestra się bardzo się cieszę, bo będę w Gdańsku, ale plener, będzie to plener, więc tak jak się cieszę, tak trochę się boję, a z drugiej strony moja w tym zasługa, żeby nam wszystkim i zgromadzanej publiczności, było ciepło. (...) Plany koncertowe na przyszły rok, powoli mam takie bardzo już mocne, bo w przyszłym roku ja będę, przepraszam za nowe słowo, jubileuszować, bo mija 30 lat od mojego albumu Światło i nie powiem ile od mojego dziecięcego albumu, więc preteksty są, mamy kilka fajnych pomysłów, ale jeszcze konkretów nie mogę znaleźć - mówi "Super Expressowi" Kukulska.

