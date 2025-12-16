Zaskakujące plany Natalii Kukulskiej na święta! Tego w poprzednich latach nie było

Dla wielu artystów grudzień to jeden z najbardziej intensywnych okresów w roku. Koncerty, występy i świąteczne projekty sprawiają, że często brakuje czasu na spokojne przygotowania. Natalia Kukulska nie ukrywa jednak, że tym razem los wyjątkowo jej sprzyja.

Natalia Kukulska szczerze o świętach. Będzie się działo

Jak podkreśla Natalia Kukulska, w tym roku ma realną szansę, by nie tylko usiąść przy wigilijnym stole, ale także aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach. Dla wokalistki święta od zawsze miały szczególne znaczenie. To czas bliskości, rozmów i pielęgnowania rodzinnych tradycji. Brak zawodowych zobowiązań tuż przed Wigilią oznacza dla niej coś znacznie więcej niż wolne dni, to możliwość prawdziwego odpoczynku i bycia tu i teraz.

Tradycyjnie domowo z rodziną. Myślę, że w tym roku jest taka szansa, że nie koncertuje dzień, ani dwa dni przed, więc myślę, że nawet będę miała szansę coś więcej przygotować - mówi "Super Expressowi" Natalia Kukulska.

Sylwester u Natalii Kukulskiej. Pracowicie!

Sylwester 2025 Natalii Kukulskiej zapowiada się wyjątkowo, artystka wystąpi na plenerowej scenie w Gdańsku, gdzie tysiące fanów będą mogły wspólnie z nią powitać Nowy Rok. W repertuarze nie zabraknie zarówno jej największych hitów, jak i specjalnych świąteczno-noworocznych niespodzianek dla widzów.

Na Sylwestra się bardzo się cieszę, bo będę w Gdańsku, ale plener, będzie to plener, więc tak jak się cieszę, tak trochę się boję, a z drugiej strony moja w tym zasługa, żeby nam wszystkim i zgromadzanej publiczności, było ciepło. (...) Plany koncertowe na przyszły rok, powoli mam takie bardzo już mocne, bo w przyszłym roku ja będę, przepraszam za nowe słowo, jubileuszować, bo mija 30 lat od mojego albumu Światło i nie powiem ile od mojego dziecięcego albumu, więc preteksty są, mamy kilka fajnych pomysłów, ale jeszcze konkretów nie mogę znaleźć - mówi "Super Expressowi" Kukulska.

