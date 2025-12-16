80 lat i nadal WULKAN energii! Maryla nie przestaje szokować!

Ostatnie urodziny Maryli były prawdziwym wydarzeniem, nie brakowało gratulacji, kwiatów i prezentów. Jednym z nich była rakieta tenisowa od Igi Świątek, którą artystka przyjęła z wielką radością. Sama piosenkarka podkreśla, że mimo upływu lat nadal pracuje na pełnych obrotach, koncertuje i przygotowuje nowe projekty. Jej dystans do siebie samej oraz poczucie humoru sprawiają, że fani z niecierpliwością czekają na każdy kolejny występ.

Zobacz też: Maryla Rodowicz uwielbia prowokować. Zdradziła, o co zawsze prosi krawca lub stylistę

Wyciekły seksowne zdjęcia Maryli Rodowicz

W miniony weekend Maryla Rodowicz dała prawdziwy popis formy i energii. Na scenie w Bydgoszczy pojawiła się w ultrakrótkiej koronkowej spódniczce i długich kozakach, które przyciągnęły wzrok całej wiernych fanów. Już następnego dnia śpiewała w stołecznym teatrze Roma, nie tracąc wigoru ani charyzmy. Gwiazda pokazuje, że doświadczenie sceniczne idzie w parze z ogromną pasją i miłością do muzyki.

Przyczajony tygrys ukryty smok przed wejściem na scenie w filharmonii, w Bydgoszczy wczoraj. Dzisiaj koncert w Romie w Warszawie - napisała w sieci gwiazda.

Fani w mediach społecznościowych nie szczędzili komplementów: "Niesamowita, jakby czas się dla niej zatrzymał!", "Maryla wciąż rządzi sceną". Artystka nie raz mówiła, że każdy koncert daje jej energię i satysfakcję, a przygotowania do występów są dla niej źródłem radości i inspiracji.

Maryla Rodowicz na "Sylwestrze z Dwójką 2025"

Maryla Rodowicz już szykuje się do wielkiego sylwestrowego show. Legendarna wokalistka, która nie zwalnia tempa nawet po 80. urodzinach, wystąpi na scenie, prezentując wyjątkowy repertuar, pełen przebojów, które przez dekady podbijały serca Polaków. Artystka zapowiada, że nie zabraknie zarówno klasycznych hitów, jak i zupełnie nowych aranżacji, a jej energia i charyzma z pewnością rozgrzeją publiczność do czerwoności. Maryla, znana ze swojego poczucia humoru i dystansu do siebie, obiecuje widowisko pełne niespodzianek, które uczyni powitanie Nowego Roku niezapomnianym dla widzów zgromadzonych przed telewizorami i na żywo.

Zobacz też: Maryla Rodowicz wspomina, jak Olbrychski ją zbałamucił w stajni. "Pachniał koniem i potem, to było PODNIECAJĄCE"

Zobacz naszą galerię: 80 lat i nadal WULKAN energii! Maryla nie przestaje szokować!

Sonda Wyobrażasz sobie Sylwestra bez Maryli Rodowicz? Nie Nie Nie