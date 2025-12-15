Maryla Rodowicz uwielbia prowokować. Zdradziła, o co zawsze prosi krawca lub stylistę

Transfer roku – Maryla Rodowicz wraca do TVP

Maryla Rodowicz od lat udowadnia, że w show-biznesie kontrowersja i odwaga są w cenie. Królowa polskiej estrady w rozmowie o nadchodzącym "Sylwestrze z Dwójką" zdradza, że na scenie nie będzie subtelności – będą błysk, przezroczystości i odrobina prowokacji.

Prowokacja w DNA Maryli Rodowicz. Wokalistka nie wstydzi się pokazywać bielizny

Maryla nie ukrywa, że lubi szokować i bawić się konwencjami:

Zawsze proszę krawca czy stylistę o trochę prowokacji. Odpowiada mi wtedy: Nie, będzie ci widać majtki. A ja: I o to chodzi! Poza tym modne są przezroczystości, więc jestem modna

- mówi w rozmowie z nami Maryla Rodowicz.

Odważne stroje, przezroczystości i spektakularne kreacje to element, który sprawia, że Maryla nigdy nie znika w tłumie.

Na tym polega show-biznes, prawda?

Maryla Rodowicz gwiazdą "Sylwestra z Dwójką"

Na scenie "Sylwestra z Dwójką" pojawią się także Doda, Justyna Steczkowska, Viki Gabor i Cleo. Maryla nie boi się stanąć w szranki z młodszymi koleżankami.

Moje kostiumy, które szyją się i projektują, będą tak wystrzałowe, będą tak piękne, że buty lecą

– mówi z charakterystycznym humorem i pewnością siebie.

A na deser zapowiada tajemnicze duety, których szczegółów jeszcze nie ujawnia.

Będą duety i nie powiem z kim, bo nigdy nie mówiłam o tych duetach. To jest niespodzianka

- zdradza Maryla Rodowicz.

Choć sama gwiazda nie chce zdradzać, co szykuje na tę wyjątkową noc, już wiadomo, że na scenie towarzyszyć jej będzie m.in. Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", którego choreografie, tradycyjne stroje i potężne brzmienie wokalne stworzą wyjątkową oprawę muzyczną.

Maryla Rodowicz jest jedną z największych gwiazd sylwestrowego koncertu TVP. "Sylwester z Dwójką" rozpocznie się o godz. 19:50 pod Spodkiem w Katowicach i równolegle w transmisji na żywo w TVP2 i TVP VOD.

