Królowa polskiej sceny muzycznej i... przebieranek! Przypominamy najbardziej szałowe stylizacje Maryli Rodowicz

Aleksandra Kalita
2025-12-08 15:40

Ósmego grudnia Maryla Rodowicz świętuje swoje 80. urodziny! Przez ponad pół wieku niezwykle owocnej kariery, piosenkarka stworzyła wiele niezapomnianych przebojów. Wiele mówiło się również o jej stylizacjach, które są pełne kolorów, przepychu i teatralnego wręcz rozmachu. Z okazji urodzin artystki przypominamy jej najbardziej szałowe kreacje.

Maryla Rodowicz: Królowa polskiej sceny kończy 80 lat!

Maryla Rodowicz jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej muzyki. We współpracy z cenionymi tekściarzami i kompozytorami (m.in. Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka, Jacek Cygan, Katarzyna Gaertner czy Seweryn Krajewski) stworzyła wiele legendarnych utworów, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. I tak od ponad pięciu dekad Rodowicz zachwyca swoim głosem, ale także wyjątkowym stylem scenicznym. 

Ceniona artystka jest gwiazdą każdej imprezy oraz wydarzenia, na którym się pojawi. Maryla Rodowicz od zawsze lubiła bawić się swoim wizerunkiem na scenie. Jej stylizacje są pełne kolorów, przepychu i charakterystycznego dla niej teatralnego rozmachu. Bogato zdobione kapelusze, futra, pióra, cekiny, kwiaty stały się jej znakiem rozpoznawczym.

Maryla Rodowicz: Oto jej najbardziej spektakularne stylizacje

Na scenie Maryla Rodowicz nie boi się niczego. Kwiaty, falbanki, koronki, kolorowe wzory - legendarna gwiazda miała już na sobie niemal wszystko. Każdy z jej kostiumów jest częścią tworzonej przez nią muzycznej opowieści. 

Sporo mówiło się szczególnie o kreacji, którą miała na sobie podczas imprezy sylwestrowej w 2013 roku. Rodowicz ubrana była w kremowe body, które przypominało stroje tancerek występujących podczas karnawału w Rio de Janeiro. Strój gwiazdy wywołał spore zamieszanie. 

Dwa lata temu postawiła za to na czarny gorset ze złotymi zdobieniami przedłużany trenem z piór, przywołującym na myśl wielkiego ptaka. Ważnym elementem stylizacji były długie lateksowe kozaki oraz długie cekinowe rękawiczki. W ubiegłym roku ubrana była od stóp do głów, a i tak wywarła na wszystkich ogromne wrażenie. Miała na sobie cekinowy strój w czarno-różowy wzór. Dopełnieniem stylizacji był okazały kapelusz. W naszej galerii zobaczycie inne pamiętne stylizacje Maryli.

Maryla Rodowicz