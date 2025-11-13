Nie bez powodu nazywana jest królową polskiej piosenki. Maryla Rodowicz od wielu lat nieustannie zachwyca publiczność i inspiruje kolejne pokolenia artystów. Teraz piosenkarka wraca z projektem, który może okazać się jednym z najciekawszych w jej karierze. Album "Niech żyje bal" ma być hołdem dla jej największych przebojów, ale także mostem łączącym jej muzykę z nową generacją słuchaczy. Na płycie znajdą się m.in. duety z Roksaną Węgiel, Mrozem i Lanberry.

Naciągnięta Maryla Rodowicz zachwyca na nowej fotce. Odmłodniała o 60 lat!

Maryla Rodowicz odlicza dni do premiery swojego nowego projektu, która odbędzie się 14 listopada 2025 roku. Aby podgrzać atmosferę, zamieściła w mediach społecznościowych nową fotografię. Zdjęcie, które przedstawia ją w eleganckiej i młodej odsłonie, natychmiast zdobyło serca internautów.

Maryla Rodowicz na najnowszym zdjęciu z promocji albumu "Niech żyje bal" wygląda znacznie młodziej niż w rzeczywistości. Niesamowita gładkość skóry, perfekcyjny makijaż i promienny uśmiech sprawiają, że wygląda znacznie młodziej. Niektórzy fani spekulują, że to efekt pracy fotografa, profesjonalnego retuszu i filtrów, które w mediach społecznościowych potrafią zdziałać cuda. Jedno jest pewne, Maryla wciąż potrafi zrobić wrażenie - przyciągnęła uwagę zarówno starszych, jak i młodszych odbiorców.

Kto dołącza do balu? #14/11/2025 - czytamy w sieci.

Pod publikacją w ciągu kilku godzin pojawiły się setki komentarzy. Fani nie szczędzili komplementów.

Ten portret powinien wisieć na Zamku Królewskim - napisano w sekcji komentarzy.

