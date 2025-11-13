Naciągnięta Maryla Rodowicz zachwyca na nowej fotce. Odmłodniała o 60 lat!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-13 18:56

Maryla Rodowicz po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskakiwać i nie ma sobie równych. Artystka przygotowuje się do premiery swojego najnowszego albumu "Niech żyje bal", który ma być połączeniem klasyki i nowoczesności. W sieci właśnie pojawiło się jej nowe zdjęcie, które wywołało prawdziwą falę zachwytów.

Nie bez powodu nazywana jest królową polskiej piosenki. Maryla Rodowicz od wielu lat nieustannie zachwyca publiczność i inspiruje kolejne pokolenia artystów. Teraz piosenkarka wraca z projektem, który może okazać się jednym z najciekawszych w jej karierze. Album "Niech żyje bal" ma być hołdem dla jej największych przebojów, ale także mostem łączącym jej muzykę z nową generacją słuchaczy. Na płycie znajdą się m.in. duety z Roksaną Węgiel, Mrozem i Lanberry.

Zobacz też: Zamieszanie na rynku w Krakowie. Wielka gwiazda przebrała się za flagę Polski! Ludzie byli w szoku

Naciągnięta Maryla Rodowicz zachwyca na nowej fotce. Odmłodniała o 60 lat!

Maryla Rodowicz odlicza dni do premiery swojego nowego projektu, która odbędzie się 14 listopada 2025 roku. Aby podgrzać atmosferę, zamieściła w mediach społecznościowych nową fotografię. Zdjęcie, które przedstawia ją w eleganckiej i młodej odsłonie, natychmiast zdobyło serca internautów.  

Zobacz też: Maryla Rodowicz i SZOKUJĄCA decyzja TVP! Mamy informacje, które wprawiają w osłupienie

Maryla Rodowicz na najnowszym zdjęciu z promocji albumu "Niech żyje bal" wygląda znacznie młodziej niż w rzeczywistości. Niesamowita gładkość skóry, perfekcyjny makijaż i promienny uśmiech sprawiają, że wygląda znacznie młodziej. Niektórzy fani spekulują, że to efekt pracy fotografa, profesjonalnego retuszu i filtrów, które w mediach społecznościowych potrafią zdziałać cuda. Jedno jest pewne, Maryla wciąż potrafi zrobić wrażenie - przyciągnęła uwagę zarówno starszych, jak i młodszych odbiorców.

Kto dołącza do balu? #14/11/2025 - czytamy w sieci.

Pod publikacją w ciągu kilku godzin pojawiły się setki komentarzy. Fani nie szczędzili komplementów.

Ten portret powinien wisieć na Zamku Królewskim - napisano w sekcji komentarzy.

Zobacz też: Węgiel, Doda i Rodowicz rządzą w mediach. Wartość każdej z nich opiewa na blisko 200 milionów złotych

Zobacz naszą galerię: Naciągnięta Maryla Rodowicz zachwyca na nowej fotce. Odmłodniała o 60 lat!

Maryla Rodowicz to królowa polskiej piosenki
28 zdjęć
Sonda
Roxie Węgiel i Maryla Rodowicz we wspólnej piosence. Czy to dobre połączenie?
2025_06_13_Maryla Rodowicz sprzedaje willę FB SE
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Maryla Rodowicz