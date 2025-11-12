Zamieszanie na rynku w Krakowie. Wielka gwiazda przebrała się za flagę Polski! Ludzie byli w szoku

Maryla Rodowicz, przebrana za wielką flagę Polski, w Narodowe Święto Niepodległości ruszyła na rynek w Krakowie. W przepięknej czerwonej sukience, z dwoma flagami w dłoniach, maszerowała wśród zaskoczonych mieszkańców. Gwiazda była zachwycona tym, jak wielu ludzi zjawiło się w tym miejscu, by świętować. - Było podniośle, był hymn, tłum ludzi - relacjonowała Maryla Rodowicz. Pochwaliła się też wyjątkowym zdjęciem.

11 listopada 2025 roku na rynku w Krakowie pojawiła się Maryla Rodowicz we własnej osobie. W czerwonej, eleganckiej sukni, z dwiema biało-czerwonymi flagami w dłoniach, artystka wyglądała jak uosobienie polskiego patriotyzmu. Gwiazda nie raz udowadniała, że nie tylko śpiewa "Małgośkę" z energią nastolatki, ale i potrafi w wyjątkowy sposób uczcić ważne dla Polaków momenty. W Święto Niepodległości 2025 pojawiła się na Rynku Głównym w Krakowie ubrana w długą, efektowną czerwoną suknię, do której dobrała dwie flagi Polski, które trzymała w uniesionych dłoniach. W tej stylizacji Maryla dosłownie przypominała polską flagę – kontrastowe kolory, podniosły gest i szeroki uśmiech sprawiły, że stała się atrakcją dla zgromadzonych tłumów.

Tuż po uroczystościach Rodowicz zamieściła na Instagramie krótką relację z wizyty w stolicy Małopolski.

- Świętowałam Dzień Niepodległości na Rynku w Krakowie. Było podniośle. Hymn, tłum ludzi. Kraków magiczny. Dawno nie zapędzałam się w te rejony. Czarowne miasto Kraków, dziękuję. Do zobaczenia na moim koncercie w styczniu – napisała Maryla Rodowicz na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Wpis szybko zebrał tysiące polubień i komentarzy od fanów, którzy nie kryli zachwytu nie tylko nad patriotyczną postawą piosenkarki, ale też jej niezawodnym wyczuciem stylu i umiejętnością celebracji ważnych chwil z rozmachem. Szczegóły poniżej.

Maryla Rodowicz wie, jak przyciągać uwagę. Ale zawsze z klasą! Ludzie byli zaskoczeni na jej widok

Choć artystka znana jest z kolorowych, nierzadko ekstrawaganckich kreacji scenicznych, tym razem postawiła na minimalizm połączony z symbolem. Jej obecność w Krakowie była jednocześnie widowiskowa oraz symboliczna i to wystarczyło, by zachwycić zgromadzonych na rynku ludzi. Zakończenie jej wpisu z przypomnieniem o koncercie w styczniu pokazuje, że Maryla Rodowicz nie zwalnia tempa. A fani — po tym symbolicznym geście z 11 listopada — z pewnością nie mogą się go już doczekać. W międzyczasie wszyscy mają nadzieję, że usłyszymy ją również na koncercie sylwestrowym, na który - niczym Mariah Carey - musi zostać "odmrożona". Trzymamy kciuki! 

