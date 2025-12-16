Obcokrajowcy z Europy wśród ofiar masakry w Sydney. Podano nazwy krajów

Węgrzy, Brytyjczyk, Francuz wśród ofiar masakry na plaży w Sydney
Zamach terrorystyczny w Sydney nadal jest tematem numer jeden w światowych mediach. Trudno uwierzyć, że takie krwawe zajście miało miejsce w Australii, która jak dotąd rzadko była scenerią tego rodzaju ataków. Przypomnijmy - w niedzielę, 14 grudnia Naveed Akram oraz jego 50-letni ojciec Sajid weszli na kładkę prowadzącą na plażę Bondi w Sydney i otworzyli ogień do uczestników obchodów żydowskiego święta Chanuka, którzy właśnie zapalali świece. Sprawcy zabili 15 osób, policja zastrzeliła starszego napastnika, młodszy jest w szpitalu i pilnują go funkcjonariusze. 42 osoby są ranne. Dlaczego ojciec i syn postanowili zostać masowymi mordercami? Jak podała stacja ABC News, powołując się na anonimowego urzędnika, wszczęto śledztwo zostało wszczęte w sprawie powiązań Naveeda z Państwem Islamskim. Atak mógł być zemstą za działania Izraela w Strefie Gazy. Został potępiony m.n. przez władze Autonomii Palestyńskiej, także polscy prezydent i premier wyrazili oburzenie czynem zamachowców.
Wśród zabitych obywatele państw Europy takich jak Węgry, Francja i Wielka Brytania. Brak doniesień o obywatelach Polski
Kim były ofiary? Napływają na ten temat kolejne informacje. Jak się okazuje, wśród zabitych w Australii byli obywatele państw Europy takich jak Węgry, Francja i Wielka Brytania. Brak doniesień o obywatelach Polski. Prezydent Francji Emmanuel Macron potwierdził, że zabity został 27-letni obywatel Francji, jedną z ofiar śmiertelnych ataku jest urodzony w Londynie rabin Eli Schlanger. Potem węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto napisał w mediach społecznościowych: „Wśród ofiar haniebnego ataku na plaży Bondi było dwoje Węgrów. Przemoc wobec wspólnot religijnych jest niedopuszczalna, a na Węgrzech obowiązuje zerowa tolerancja dla antysemityzmu. Składamy kondolencje i solidaryzujemy się z rodzinami ofiar”. Zabici to 82-letnia Marika Pogany oraz 78-letni Tibor Weitzen. Kobieta ocalała z Holocaustu, według medialnych doniesień to nie jedyna taka osoba, która przed laty przetrwała zagładę, a zginęła w Sydney.