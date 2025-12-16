Agnieszka Perepeczko buszuje na bazarku

Wśród przeglądających stragany seniorów Agnieszka Perepeczko (83 l.) wyróżnia się przede wszystkim stylem. Badając organoleptycznie (przez dotyk - przyp. red.) sałaty zwracała na siebie uwagę modnym dresem w odcieniu gorzkiej czekolady, zielonymi kozaczkami, skórzaną czapeczką z daszkiem i pasującą do niej czarną kurtką. Stylizację uzupełniała torebka od Louis Vuitton. Młodzieżowa stylizacja i uśmiech odbierają jej co najmniej 20 lat!

Agnieszka Perepeczko po zakupach w warzywniaku udała się też do mięsnego, a targać zakupy w ekologicznych, papierowych torbach pomógł jej jeden z pracowników bazarku. Co ciekawe - wdowa po Janosiku nie wozi się się limuzyną z szoferem, a skromną, wiekową Hondą. Tego samego dnia Perepeczko odwiedziła też fizjoterapeutę by zadbać o swoje zdrowie. Każdy może jej pozazdrości formy i witalności!

Gwiazda w maju skończyła 83 lata, ale nie ma zamiaru odpoczywać. Niedawno media obiegła wiadomość, że Perepeczko ponownie pojawi się w "M jak miłość". Aktorka przed laty wcielała się w Simonę, jedną z najbardziej barwnych postaci serialu. Chociaż przygodę z produkcją TVP zakończyła w 2007 roku, to widzowie o niej nie zapomnieli. Jednak gdy zadzwonił telefon z produkcji, aktorka nie kryła zaskoczenia.

"Kiedy zadzwonił telefon z produkcji, myślałam, że to żart" - powiedziała w rozmowie z Plejadą. Wiadomo już, że Simona znowu spotka się z Barbarą Mostowiak. Perepeczko zdradziła również, że nowa odsłona jej bohaterki będzie jeszcze ciekawsza niż przed laty.

