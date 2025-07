Wdowa po Marku Perepeczce (+63 l.) od lat zaraża swoją energią i chęcią do życia. Być może dlatego nic nie wskazuje na to, że jest już po 80-tce. A od adoratorów nie może się opędzić.

Piszą, przesyłają kasety mężczyźni, którzy mówią, że lubią dojrzałe kobiety. Ja w ogóle nie rozumiem, że można się umówić z kimś z internetu. To nie dla mnie. Ja muszę widzieć materiał. To tak jak mięso na tatara. Ja muszę widzieć, bo uwielbiam tatara, z czego ja tego tatara zrobię. Ja go wtedy prześwietlę, zadam odpowiednie pytania i zobaczę, jak on reaguje na pewne rzeczy. Zobaczę, jaki on jest w takich bardziej zbliżeniowych kwestiach, ale nie całkowitych. Pójdziemy do teatru, poocieramy się o siebie, porozmawiamy. Zobaczę, jakie ma gierki, prawdy, nieprawdy. Natomiast pchanie się do łóżka z byle kim, to jest dla prymitywów