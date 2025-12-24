Kolędy w TV 2025. Program koncertów na Wigilię i Boże Narodzenie

Dla wielu widzów Boże Narodzenie w telewizji to nie tylko filmy, ale przede wszystkim kolędy i koncerty świąteczne, które tworzą wyjątkową atmosferę tych dni. W 2025 roku nie zabraknie takich propozycji. Tego typu koncerty przygotowała Telewizja Polska, ale również stacje komercyjne sięgnęły po formaty muzyczne i widowiska specjalne.

Polecamy: Najpiękniejsze kolędy. Co śpiewać w Święta Bożego Narodzenia? Słowa najpopularniejszych kolęd

Telewizja Polska – koncerty kolęd i pastorałek

TVP od lat stawia w okresie świątecznym na koncerty kolęd, pastorałek oraz widowiska bożonarodzeniowe. W Wigilię i w pierwsze dni świąt na antenach TVP1, TVP2 oraz TVP Polonia można spodziewać się:

koncertów kolęd w wykonaniu znanych artystów, często nagrywanych w kościołach, salach koncertowych lub plenerach o wyjątkowej oprawie wizualnej,

transmisji nabożeństw i pasterki, które dla wielu widzów są nieodłącznym elementem Wigilii.

Tego typu audycje chętnie oglądane są przez osoby, które cenią spokojny, refleksyjny wymiar świąt.

Kolędy w telewizji w święta 2025. Gdzie i kiedy oglądać koncerty?

Tegoroczna oferta telewizyjna na Boże Narodzenie 2025 wyraźnie pokazuje, że kolędy i koncerty świąteczne pozostają domeną Telewizji Polskiej, choć swoje propozycje przygotowały także Polsat i TVN. Programy są rozłożone nie tylko na Wigilię, ale również na pierwszy i drugi dzień świąt, dzięki czemu widzowie mogą wracać do ulubionych koncertów w różnych pasmach i na kilku antenach.

Nie przegap: Tak brzmią najpiękniejsze kolędy w języku śląskim. Zgadnij, o jaką pieśń chodzi

TVP stawia na tradycję i różnorodność

W Wigilię 24 grudnia widzowie TVP mogą rozpocząć muzyczne świętowanie już w godzinach popołudniowych. Jednym z najważniejszych punktów ramówki są "Kolędy pod Tatrami" – koncert podzielony na kilka części, które pojawia się tego dnia na kilku antenach. Część pierwsza emitowana jest o godz. 14:55 w TVP1. Druga o 15:49 na antenie TVP Info, a później także w TVP Dokument czy TVP3. Cały koncert będzie można obejrzeć o 17:20 w TVP Polonia.

O 17:30 TVP1 pokaże koncert "Święta noc. Kolędy w stylu dawnych mistrzów z bazyliki Mariackiej w Krakowie". Będzie to widowisko z udziałem artystów operowych. O 17:50 rozpocznie się koncert "Każdy ma swoje Betlejem - koncert kolęd w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli 'Wieliczka'". Widowisko zostało podzielone na dwie części. Kolejna rozpocznie się o 18:35. Na zakończenie dnia, o 20:15 "Płynie kolęda, polska kolęda... ze wszystkich stron w telewizji".

TVP2 o 16:20 zaprasza na świąteczny koncert "U nasz kolęda - Halina Mlynkova i Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" Powtórki będzie można zobaczyć w telewizyjnej Dwójce także 27.12 o 20:55 i w niedzielę 28.12 o 17:10.

Polsat postawił na kolędowanie w różnych kościołach

Polsat w Wigilię 24 grudnia proponuje cykl "Wielkie Kolędowanie z Polsatem", emitowany w kilku odsłonach. Koncerty nagrane w różnych świątyniach pojawiają się kolejno o 12:50, 13:50, 14:50, 15:50 i 16:50, tworząc spójny, kilkugodzinny blok muzyczny.

TVN i "Wspólne kolędowanie"

Swoją propozycję przygotował również TVN. "Wspólne kolędowanie - najpiękniejsze polskie melodie" zostanie pokazane w Wigilię o 14:50, a następnie powtórzone 25 grudnia o 13:00 na antenie TVN7, co daje widzom dodatkową możliwość obejrzenia koncertu już w spokojniejszej, świątecznej atmosferze. Co ważne, będzie go można zobaczyć także w TVN24 - 24 grudnia o godz. 17:00 oraz 25 grudnia o godz. 11:30.

Na scenie zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy i tradycyjne pastorałki, przeplatane góralską nutą spod samiuśkich Tater. Wystąpią m.in. Golec uOrkiestra, Mała Armia Janosika pod smyczkiem Damiana Pałasza, Alicja Majewska, Joanna Kulig, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Piotr Kupicha, Wiktoria Kida, Andrzej Krzywy, Filip Lato, Marika, Dorota Gardias, światowej sławy śpiewacy operowi – Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, a także Sebastian Karpiel-Bułecka, w niecodziennym duecie - z żoną Pauliną Krupińską!

Pudzianowski, Błachowicz, Juras i inni śpiewają kolędy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.