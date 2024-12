i Autor: Shutterstock Tak brzmią najpiękniejsze kolędy w języku śląskim. Zgadnij, o jaką pieśń chodzi

Tak brzmią najpiękniejsze kolędy w języku śląskim. Zgadnij, o jaką pieśń chodzi

Zastanawialiście się kiedyś, jak będą brzmiały najpiękniejsze kolędy po śląsku? Już nie musicie. Przygotowaliśmy dla Was QUIZ, bo przecież już trochę ślonsko godka znacie. Sprawdźcie czy będziecie wstanie rozpoznać, co to za kolędy. Łatwo nie będzie, ale dobra zabawa gwarantowana. Do dzieła!