Szymek z "Rancza" się ożenił! Tak wyglądał jego ślub z piękną aktorką

Choć rzadko pojawia się w mediach, tym razem zrobił wyjątek. Maciej Cempura, który przed laty wcielił się w syna Kazimiery i Macieja Solejuków w uwielbianym przez widzów serialu "Ranczo", podzielił się ze światem radosną nowiną. Aktor powiedział sakramentalne "tak" swojej partnerce, aktorce Natalii Sakowicz. Ceremonia odbyła się pod koniec lipca i była utrzymana w swobodnym tonie.

Szymek z "Rancza" się ożenił! Tak wyglądał jego ślub z aktorką

Ślub odbył się w plenerze, co nadało całemu wydarzeniu niepowtarzalnej atmosfery. Na opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach widać szczęśliwą parę młodą, gości oraz przepiękne tło, zachodzące słońce, które dodało uroku podniosłej chwili. Uwieczniono m.in. pierwszy taniec nowożeńców, moment krojenia tortu oraz wspólne fotografie z rodziną i przyjaciółmi.

Choć od czasu występu w "Ranczu" minęło już sporo lat, Cempura nie zrezygnował z kariery aktorskiej. Ukończył warszawską Akademię Teatralną, a jego dorobek obejmuje role w takich serialach jak "Lekarze", "Prawo Agaty", "Odwróceni" czy "Układ". Można go było również zobaczyć w produkcjach filmowych, m.in. w "Obietnicy" oraz "Ułaskawieniu".

Poza aktorstwem Maciej Cempura spełnia się również jako muzyk. Jest basistą i założycielem zespołu The Eat R, w którym rozwija swoją pasję do dźwięków. Jego żona, Natalia Sakowicz, również związana jest z teatrem i ekranem. Ich relacja oparta na wspólnych wartościach i miłości do sztuki zaowocowała pięknym, symbolicznym ślubem.

