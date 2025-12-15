Tamara Gołębiowska jako Isis Gee podbiła Polskę

Tamara Gołębiowska, znana pod pseudonimem Isis Gee, to amerykańska piosenkarka polskiego pochodzenia. Urodziła się Seattle i szybko okazało się, że ma ogromny talent muzyczny. Miała zaledwie pięć lat, gdy zaczęła występować na scenie, a kilka lat później dołączyła do dziewczęcego chórku wokalnego. Już jako nastolatka zarabiała pierwsze pieniądze. Mając 17 lat, wygrała Międzynarodowy Konkurs Talentów w Los Angeles.

Na początku lat 90. była częścią orkiestry legendarnego Tony’ego Bennetta, z którą wyjechała na półtoraroczną trasę koncertową. W następnych latach współpracowała i występowała gościnnie z wieloma cenionymi artystami jazzowymi. W 2004 roku razem z mężem Adamem Gołębiowskim przeprowadziła się do Polski, gdzie trzy lata później jako Isis Gee wydała debiutancki album.

W ramach promocji płyty pojawiła się w programie "Taniec z Gwiazdami", w którym tańczyła u boku Żory Korolyova. Para zajęła piąte miejsce, a piosenkarka stała się częścią polskiego show-biznesu. Przełomowym momentem w karierze Gee był udział w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2008 roku, gdzie reprezentowała Polskę z utworem "For Life". Piosenkarka dostała się do finału, gdzie zajęła przedostatnie miejsce.

Tamara Gołębiowska zmaga się z poważną chorobą. Jej mąż apeluje

Po Eurowizji Isis Gee kontynuowała działalność artystyczną, ale z czasem zniknęła z polskiego show-biznesu. Wyprowadziła się z Polski i wróciła do używania prawdziwego imienia. Jako Tamara Gee prężnie działa na Instagramie, gdzie jeszcze niedawno zapowiadała wydanie nowego utworu.

14 grudnia w mediach społecznościowych pojawiła się wiadomość od jej męża. Adam Gołębiowski przekazał, że piosenkarka od dłuższego czasu zmaga się z poważną chorobą. Nie zdradził, co dokładnie jej dolega, ale wiadomo, że cierpi na bardzo silne bóle. Gołębiowski poprosił internautów o modlitwę.

Proszę, pamiętajcie o mojej żonie w modlitwach! Od kilku lat zmaga się z przewlekłym bólem i przy tym bardzo cierpi. Będę wdzięczny, jeśli dołączycie do mnie i przekażecie jej miłość i ogromne wsparcie - napisał mąż Gee.

Tamara Gołębiowska przed laty chorowała na nowotwór. Rzadko opowiadała o chorobie. Gdy po przyjeździe do Polski spotkała się z zarzutami o transpłciowość, stwierdziła, że był to najgorszy czas w jej życiu. Gorszy od choroby.

Te plotki to najgorsza rzecz w moim życiu, jaka mnie spotkała. Nawet ciężka choroba sprzed kilku lat nie sprawiła mi większego bólu. Dla każdej kobiety byłoby to straszne barbarzyństwo. Ja naprawdę nie jestem tu po to, aby coś udowadniać, a tym bardziej udowadniać, że jestem kobietą - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

