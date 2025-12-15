Jacek Kopczyński jest po ślubie. Kim jest jego wybranka?

Jacek Kopczyński (54 l.) przez wiele lat związany był z Patrycją Markowską (45 l.). Byli razem ponad piętnaście lat, a w 2008 roku doczekali się syna Filipa. Aktor i piosenkarka nigdy nie zdecydowali się na ślub. Mimo to przez wiele lat byli przykładem zgodnego i trwałego związku. Wiele osób nie kryło zaskoczenia, gdy w 2023 roku ogłosili, że od pewnego czasu nie są już razem.

Pewien czas później Patrycja Markowska wyznała, że jest szczęśliwie zakochana. Nie zdradziła jednak tożsamości swojego ukochanego. Unikała również pokazywania nowego partnera. Aż do listopada ubiegłego roku, gdy niespodziewanie poinformowała, że wzięła ślub. Od tamtej pory małżonkowie już się tak nie ukrywają.

Życie na nowo ułożył sobie również i Jacek Kopczyński. W sierpniu ubiegłego roku poznał Agnieszkę Kustosz, która razem z przyjaciółką przyszła na jego spektakl. Aktor od razu zwrócił na nią uwagę, a po zakończeniu przedstawienia odnalazł w tłumie. Później ona znalazła do na Facebooku i wszystko potoczyło się bardzo szybko.

Kilka tygodni temu pojawili się razem w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedzieli o pierwszym spotkaniu. Narzeczona aktora zdradziła również czym się zajmuje. Agnieszka Kustosz jest wiceprezesem Ogólnopolskiego stowarzyszenia pracowników służby BHP w Warszawie. Zakochani niedawno brylowali na jubileuszu "M jak miłość", gdzie Kopczyński w rozmowie z mediami stwierdził, że święta chciałby spędzić u boku żony, a nie narzeczonej. Nie padła jednak żadna konkretna data.

Jacek Kopczyński pożegnał ojca zaledwie dzień po ślubie

O tym, że para jest już po ślubie poinformowała... Joanna Kurowska (61 l.). Jak wyznała, razem z Łukaszem Nowickim (51 l.) byli świadkami młodej pary. Aktorka przy okazji zdradziła, że Kopczyński oświadczył się ukochanej w jej ogrodzie, a panna młoda miała na sobie suknię od Doroty Goldpoint.

Świadkową byłam u Jacka Kopczyńskiego i Agnieszki (teraz już Kopczyńskiej). Lubię, jak się ludzie kochają, a jak do tego się żenią, to serce moje się raduje [...]. Pan młody oświadczył się pięknej pannie młodej w moim domu, pod moim starym dębem. Z tego wnoszę, że mam dobrą rękę. Panna młoda w sukni od Doroty Goldpoint wyglądała zjawiskowo. Suknia z prawdziwej francuskiej koronki i prawdziwych pereł. [...] Ach, co to był za ślub... Sto lat młodej parze - napisała na Facebooku.

Sami zainteresowani nie skomentowali na razie zmian w swoim życiu. 13 grudnia w mediach społecznościowych aktora pojawiła się inna, tym razem przykra wiadomość o śmierci ojca aktora. Gwiazdor "M jak miłość" opublikował na swoim profilu czarno-białe zdjęcie taty.

Dziękuję za Twoją miłość, za Twoją wyrozumiałość, opiekę i mądrość . Dziękuję za 43 lata ojcostwa , żegnaj Tato - napisał w opisie.

Jak udało nam się dowiedzieć, ojciec Jacka Kopczyńskiego zmarł zaledwie dzień po ślubie syna.

