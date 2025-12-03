Strasburger i Lipowska w błękicie, a Kayah... sami zobaczcie! 25 lat "M jak miłość"

Ćwierć wieku na antenie to osiągnięcie, którym może pochwalić się niewiele seriali. "M jak miłość" od 2000 roku regularnie przyciąga przed telewizory miliony widzów, stając się dla wielu nieodłącznym elementem codzienności. Jubileusz 25-lecia stał się więc doskonałą okazją do wspólnego świętowania, zarówno twórców, jak i aktorów oraz fanów, którzy od lat wiernie śledzą losy bohaterów z Grabiny.

Jubileuszowy wieczór pełen wspomnień. "M jak miłość" świętuje 25 lat istnienia

Uroczystość jubileuszowa miała wyjątkowo podniosły charakter. Na wydarzeniu pojawili się aktorzy związani z serialem od samego początku, a także ci, którzy w kolejnych latach wnosili do historii nowe wątki i emocje. Nie zabrakło wzruszających uścisków, wspólnych zdjęć oraz rozmów pełnych sentymentu. Wielu artystów podkreślało, że "M jak miłość" to nie tylko praca, ale także ogromna część ich życia zawodowego i prywatnego.

Podczas obchodów przypomniano najważniejsze momenty z historii serialu - kultowe sceny, przełomowe wątki oraz bohaterów, którzy na stałe zapisali się w pamięci widzów. Wspominano również aktorów, których dziś już nie ma, a którzy współtworzyli fenomen produkcji. Nie zabrakło podziękowań dla scenarzystów, reżyserów i całej ekipy realizacyjnej, bez której serial nie utrzymałby się na antenie przez tyle lat.

Na ściance przed fotoreporterami pozowali - Karol Strasburger, Teresa Lipowska, Kayah, Mikołaj Roznerski, bracia Mroczek, Małgorzata Pieńkowska, Jacek Kopczyński, Marta Chodorowska, Magdalena Waligórska-Lisiecka, Katarzyna Cichopek czy Hanna Mikuć.

Aktorzy grający w produkcji nie raz podkreślali, że siłą "M jak miłość" zawsze byli bohaterowie bliscy codziennemu życiu widzów. To właśnie autentyczne emocje, rodzinne dramaty i uniwersalne problemy sprawiły, że serial przez lata nie tracił na popularności. Jubileusz stał się także symbolicznym dowodem na to, jak bardzo produkcja wpisała się w historię polskiej kultury masowej.

