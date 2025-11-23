Tak wyglądał Lucjan z "M jak miłość" w młodości. Witold Pyrkosz to był amant!

2025-11-23

Ostatnią rolą Witolda Pyrkosza okazał się Lucjan Mostowiak w "M jak miłość". Kiedy zmarł, płakała za nim dosłownie cała Polska. Ciepły, rodzinny, rzetelny Lucjan stał się wzorem głowy rodziny, prawdziwą ikoną. Mało kto wie, że Witold Pyrkosz w młodości to był prawdziwy "łamacz serc"! Zobacz, jak wtedy wyglądał w naszej galerii.

Witold Pyrkosz należy do grona najbardziej kochanych polskich aktorów, a jego rola Lucjana Mostowiaka w „M jak miłość” przeszła już do historii telewizji. I choć młodsi widzowie kojarzą go głównie jako ciepłego, rodzinnego nestora rodu Mostowiaków, okazuje się, że w młodości był z niego prawdziwy amant! A stare zdjęcia nie pozostawiają żadnych wątpliwości - Pyrkosz potrafił skraść kobiece serce jednym spojrzeniem - zobacz to w naszej galerii zdjęć.

Kariera Witolda Pyrkosza

Wtold Pyrkosz rozpoczął karierę w 1955 roku na deskach Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, gdzie zagrał Janka Topolskiego w sztuce „Lekkomyślna siostra”. Rok później pojawił się po raz pierwszy na dużym ekranie w filmie Jerzego Kawalerowicza „Cień”. Publiczność pokochała go nie tylko za filmowe role, lecz także za działalność kabaretową - Pyrkosz był współtwórcą oraz reżyserem kabaretu „Dreptak”.

Przez kolejne dekady gwiazdor dobywał popularność dzięki kultowym postaciom. Widzowie pamiętają go jako pluta Franka Wichurę z „Czterech pancernych i psa”, niepowtarzalnego Balcerka z „Alternatyw 4” czy niezapomnianego zbója w „Janosiku”. Jego filmografia obejmuje też takie klasyki jak „Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Vabank”. Rola Lucjana Mostowiaka w "M jak miłość" nosi miano kultowej. Ten bohater zapoczątkował linię rodziny, której historia trwa już ponad 25 lat i nic nie zapowiada finału. Zobacz: Szok! Lucjan Mostowiak wraca do "M jak miłość"! Jak to możliwe?

Hulaszcza życie Pyrkosza zakończyła wielka miłość

Kariera Pyrkosza była imponująca, ale i życie prywatne aktora również budziło emocje. Pyrkosz miał za sobą kilka związków, w tym małżeństwo z siostrą Bogusza Bilewskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów swojego pokolenia.

Ostatecznie, przez 50. lat u boku Witolda wiernie trwała ukochana żona Krystyna Pyrkosz. Zanim Witold poznał przyszłą żonę prowadził życie hulaki. Dla Krysi zrezygnował z zabawy, a dom i rodzina stały się najważniejsze. Atrakcyjna, wysoka brunetka zachwyciła Witolda Pyrkosza od pierwszego spojrzenia. Poznał ją w Boże Narodzenie w 1962 roku i zostali razem na pół wieku. 

Witold Pyrkosz odszedł 22 kwietnia 2017 roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo. Do dziś wspomina się go nie tylko jako jednego z najwybitniejszych aktorów polskiego kina i telewizji, lecz także jako mężczyznę, który w młodości uchodził za wyjątkowego przystojniaka. Wystarczy spojrzeć na archiwalne zdjęcia - czar, styl i urok miał w sobie od zawsze.

