Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już po ślubie kościelnym! Tylko spójrzcie na pannę młodą. Prawda, że przepiękna?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-12-12 21:25

Adrian i Anita, których połączono w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" właśnie ponownie się pobrali! Zakochani od dawna myśleli o ceremonii kościelnej. Niedawno jednak przyspieszyli przygotowania ze względu na chorobę nowotworową Adriana. Do sieci wypłynęły nagrania z wesela, a konkretnie z pierwszego tańca. Co tam się działo!

Super Express Google News

Kiedy Adriana Szymaniaka i Anitę Szydłowską eksperci połączyli w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia", nikt nie spodziewał się, że ta para wzbudzi aż takie emocje. Ich telewizyjny ślub, choć zawarty w ramach eksperymentu, wyglądał jak scena z filmowego romansu. Kamera uchwyciła wszystko: drżące dłonie, nieśmiałe spojrzenia i tę wyjątkową chwilę, w której oboje przysięgli sobie miłość i wierność. Wówczas widzowie wstrzymali oddech – czy ten związek ma szansę przetrwać? Okazało się, że tak!

12 grudnia 2025 r. zakochani, którzy są małżeństwem od 2018 r., zorganizowali ceremonię kościelną oraz ponowne wesele - tym razem już jako oddana sobie, kochająca para. I rodzice dwójki dzieci - Jerzyka oraz Bianki.

Zobacz także: Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosili datę... drugiego ślubu. "Nie damy się chorobie"

Adrian i Anita mieli kryzysy. Dzieci i choroba umocniły ich związek

Od pierwszych minut trzeciego sezonu "Ślubu..." widać było, że między Adrianem a Anitą iskrzy. On był spokojny, opanowany, skupiony na budowaniu ciepłej relacji, ona pełna energii, uśmiechnięta, gotowa na miłość. Razem tworzyli duet, który natychmiast zdobył sympatię fanów programu. Każdy ich gest, każde słowo były analizowane w mediach społecznościowych, a internauci trzymali kciuki, by eksperymentalne małżeństwo przerodziło się w prawdziwe uczucie.

Choć ich związek nie był pozbawiony trudnych rozmów i chwil wahania, to właśnie one pokazywały, że oboje traktują relację poważnie. Adrian i Anita uczyli się siebie na oczach całej Polski.

Zobacz także: Rekordowa pomoc dla Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Internauci okazali wielkie serca

Widzowie snuli domysły, marząc, że telewizyjne "tak" kiedyś zamieni się w ceremonię przed ołtarzem. Fani pary na ich kolejny ślub czekali aż ponad 7 lat. Małżonkowie zdążyli się przeprowadzić, dorobić dwójki dzieci, przejść kilka kryzysów i zbudować swoje pozycje w sieci. W końcu jednak Anita założyła białą suknię, a jej ukochany pokazał się, ponownie, na sali weselnej w eleganckim wydaniu.

Rodzicielstwo, a także koszmarna diagnoza - glejak, bardzo złośliwy nowotwór mózgu - zbliżyły ich do siebie. Teraz małżonkowie wspólnie walczą o to, by Adrian wrócił do zdrowia.

Zobacz także: Anita i Adrian wezmą ślub szybciej. Powód rozrywa serce na kawałki. "Choroba chce im przeszkodzić"

Wzięli ślub kościelny. Gratulacje!

12 grudnia małżonkowie ponownie stanęli na ślubnym kobiercu i ponownie bawili się na weselu. Przepięknie ozdobioną salę, jeszcze piękniejszą pannę młodą i pierwszy taniec pary - najpierw romantyczny, później zabawny, w sieci pokazał uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Maciej Kubik. Zobaczcie zdjęcia!

Wiedzieliśmy, że Anita i Adrian planowali klasyczny ślub i przyjęcie, nie mieli dużych oczekiwań, praktycznie żadnych wymagań. My postanowiliśmy dać im coś więcej. Chcieliśmy przenieść ich do naszej weselnej codzienności i dać im prawdziwą bajkę, aby chociaż tego dnia mogli zapomnieć o tym co złe - czytamy we wpisie firmy, która odpowiadała za oprawę wesela i jego zaplanowanie.

Zobacz także: Czarna seria u Filipa Chajzera. Adrian ze "ŚOPW" rzuca poważne oskarżenia, a prezenter nazywa go "stalkerem"

Zobacz więcej zdjęć. Kasia Cichopek niczym modelka. Takie zdjęcia ze ślubu? Jak sesja do magazynu o modzie!

Agnieszka Hyży wyjawiła prawdę o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Były zakazy!
Kasia Cichopek, Maciej Kurzajewski
31 zdjęć
QUIZ. Jesteś fanem "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Sprawdź, jak dobrze znasz show i jego uczestników
Pytanie 1 z 9
W którym roku ruszyła pierwsza polska edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚLUBY GWIAZD
ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA