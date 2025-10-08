Rekordowa pomoc dla Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Internauci okazali wielkie serca

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-10-08 9:55

Los potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy wydają się mieć wszystko. Adrian Szymaniak, uczestnik trzeciej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", usłyszał dramatyczną diagnozę - glejak IV stopnia. Kiedy okazało się, że koszty leczenia przewyższają ich możliwości finansowe, wraz z żoną Anitą, poznaną w programie, poprosił o wsparcie internautów. Odpowiedź Polaków przerosła wszelkie oczekiwania.

Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska to jedno z nielicznych małżeństw, które przetrwały po zakończeniu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Od lat uchodzili za przykład zgodnego, ciepłego związku. Wspólnie wychowują dwoje dzieci, a ich relacja często była stawiana jako dowód, że telewizyjny eksperyment może naprawdę połączyć ludzi.

Niestety, kilka miesięcy temu ich spokojne życie całkowicie się zmieniło. U Adriana zdiagnozowano glejaka IV stopnia, jeden z najbardziej złośliwych nowotworów mózgu. Mężczyzna przeszedł już dwie operacje, a ostatnia – reoperacja – była konieczna po wykryciu wznowy guza.

Przeczytaj także: Adrian Szymaniak wraca do domu! Wieści od Anity dotarły przed wieczorem. Uczestnik "ŚOPW" wygrał kolejny etap walki z chorobą

Żona Adriana w programie "Dzień Dobry TVN" ujawniła wynik rezonansu, z którego wynika, że guz udało się usunąć w całości, ale leczenie dopiero się zaczyna.

Żeby rozpocząć terapię, potrzebujemy 240 tysięcy złotych, a potem co miesiąc aż 120 tysięcy. Nie jesteśmy w stanie udźwignąć takich kosztów. Adrian stracił pracę tuż przed diagnozą

– mówiła poruszona Anita.

Zbiórka, która poruszyła tysiące serc. Adrian choruje na glejaka IV stopnia

W czerwcu Adrian stracił zatrudnienie w wyniku zwolnień grupowych – był jednym z 300 pracowników zwolnionych z firmy, gdzie zajmował wysokie stanowisko. Choć nie miało to związku z jego zdrowiem ani kompetencjami, sytuacja finansowa rodziny gwałtownie się pogorszyła.

Z początku małżonkowie wahali się, czy prosić o pomoc. W końcu jednak zdecydowali się uruchomić zbiórkę. Internauci zareagowali błyskawicznie – w ciągu 24 godzin na koncie pojawił się ponad milion złotych, a po czterech dniach (w momencie publikacji tego artykułu) kwota wzrosła do 1 730 772 zł z potrzebnych 3 mln zł. Pomogło już ponad 43 tysiące osób.

Nowoczesne terapie dają Adrianowi nadzieję

Rodzina zbiera środki na nowoczesne terapie, które nie są dostępne w Polsce w ramach standardowego leczenia. Chemioterapia i radioterapia to za mało, dlatego Adrian ma szansę na skorzystanie z kilku innowacyjnych metod:

  • Immunoterapia (Niemcy) – koszt około 450 000 zł
  • TTFields (Tumor Treating Fields) – terapia wykorzystująca pola elektromagnetyczne, koszt 120 000 zł miesięcznie, wymaga wpłaty za dwa miesiące z góry; łączny koszt leczenia może sięgnąć 3 milionów złotych
  • Zaawansowane badania molekularne guza – około 20 000 zł
  • Nano-Therm (hipertermia magnetyczna, Lublin) – 30–40 tysięcy euro

Anita i Adrian nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych dziękują za każdą wpłatę i każde dobre słowo. Wkrótce planują galę charytatywną oraz premierę wspólnej książki, z której dochód zostanie w całości przekazany na leczenie.

Dziękujemy wszystkim za każdą złotówkę, wiadomość i modlitwę. To dla nas ogromna nadzieja

– napisali w mediach społecznościowych.

Walka z chorobą trwa, ale dzięki wsparciu tysięcy ludzi Adrian dostaje dziś coś najcenniejszego - nadzieję na życie.

Super Express Google News
Aldona Orman o zdrowiu: "Jakaś opatrzność nade mną czuwa"
Adrian ze Ślubu od pierwszego wejrzenia
20 zdjęć
Sonda
Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA