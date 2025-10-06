Adrian Szymaniak musiał przejść reoperację
"Ślub od pierwszego wejrzenia" jeszcze przed polską premierą wzbudzał spore kontrowersje. Program zdobył jednak wierną widownię, która od jedenastu edycji śledzi losy uczestników. W historii "Ślubu..." tylko garstka uczestników postanowiła pozostać w małżeństwie. Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak poznali się podczas trzeciego sezonu i szybko stali się ulubieńcami widzów. Okazało się również, że w ich przypadku eksperci się nie mylili.
Małżonkowie do dziś są razem. Doczekali się nawet dwójki dzieci. Obecnie udowadniają, że są ze sobą nie tylko w zdrowiu, ale również chorobie. Kilka miesięcy temu Adrian Szymaniak trafił do szpitala. Po szeregu badań poznał przerażającą diagnozę - zdiagnozowano u niego glejaka IV stopnia.
Gwiazdor "Ślubu do pierwszego wejrzenia" przeszedł już operację i miał rozpocząć chemioterapię oraz radioterapię. Niestety, niedawno okazało się, że przez wznowę guza musi przejść reoperację.
Ruszyła zbiórka na leczenie Adriana Szymaniaka. Padła rekordowa kwota!
Anita Szydłowska gościła w niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN", gdzie przekazała pozytywne wieści. Adrian kilka dni temu przeszedł kolejną operację. Rezonans wykazał, że guz został wycięty w całości. Jednak mężczyznę czeka jeszcze długa droga. Do tego dochodzą ogromne koszty leczenia.
Żeby rozpocząć terapię, potrzebujemy 240 tys. zł, a potem co miesiąc aż 120 tys. zł. Nie jesteśmy w stanie udźwignąć takich kosztów. Adrian stracił pracę tuż przed diagnozą - mówiła Szydłowska.
Gwiazda "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznała, że pracuje obecnie nad galą charytatywną. Wkrótce ma ukazać się również książka autorstwa jej i męża. Początkowo Szymaniak i jego ukochana wzbraniali się przed założeniem zrzutki. Jednak rachunki nieubłaganie rosną i małżonkowie ostatecznie zwrócili się o pomoc. Wyraźnie poruszona kobieta w "Dzień Dobry TVN" poprosiła o wsparcie zbiórki.
Internauci od razu rzucili się z pomocą. W niecałe 24 godziny udało się uzbierać ponad milion złotych! A licznik się nie zatrzymuje. Obecnie na koncie zbiórki jest ponad 1 270 000 zł, a kwota ta rośnie z każdą minutą.
