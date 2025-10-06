Adrian Szymaniak musiał przejść reoperację

"Ślub od pierwszego wejrzenia" jeszcze przed polską premierą wzbudzał spore kontrowersje. Program zdobył jednak wierną widownię, która od jedenastu edycji śledzi losy uczestników. W historii "Ślubu..." tylko garstka uczestników postanowiła pozostać w małżeństwie. Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak poznali się podczas trzeciego sezonu i szybko stali się ulubieńcami widzów. Okazało się również, że w ich przypadku eksperci się nie mylili.

Małżonkowie do dziś są razem. Doczekali się nawet dwójki dzieci. Obecnie udowadniają, że są ze sobą nie tylko w zdrowiu, ale również chorobie. Kilka miesięcy temu Adrian Szymaniak trafił do szpitala. Po szeregu badań poznał przerażającą diagnozę - zdiagnozowano u niego glejaka IV stopnia.

Gwiazdor "Ślubu do pierwszego wejrzenia" przeszedł już operację i miał rozpocząć chemioterapię oraz radioterapię. Niestety, niedawno okazało się, że przez wznowę guza musi przejść reoperację.

Zobacz również: Adrian ze "ŚOPW" przekazał druzgocące wieści ws. glejaka. "Wracamy do punktu wyjścia"

Ruszyła zbiórka na leczenie Adriana Szymaniaka. Padła rekordowa kwota!

Anita Szydłowska gościła w niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN", gdzie przekazała pozytywne wieści. Adrian kilka dni temu przeszedł kolejną operację. Rezonans wykazał, że guz został wycięty w całości. Jednak mężczyznę czeka jeszcze długa droga. Do tego dochodzą ogromne koszty leczenia.

Żeby rozpocząć terapię, potrzebujemy 240 tys. zł, a potem co miesiąc aż 120 tys. zł. Nie jesteśmy w stanie udźwignąć takich kosztów. Adrian stracił pracę tuż przed diagnozą - mówiła Szydłowska.

Gwiazda "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznała, że pracuje obecnie nad galą charytatywną. Wkrótce ma ukazać się również książka autorstwa jej i męża. Początkowo Szymaniak i jego ukochana wzbraniali się przed założeniem zrzutki. Jednak rachunki nieubłaganie rosną i małżonkowie ostatecznie zwrócili się o pomoc. Wyraźnie poruszona kobieta w "Dzień Dobry TVN" poprosiła o wsparcie zbiórki.

Internauci od razu rzucili się z pomocą. W niecałe 24 godziny udało się uzbierać ponad milion złotych! A licznik się nie zatrzymuje. Obecnie na koncie zbiórki jest ponad 1 270 000 zł, a kwota ta rośnie z każdą minutą.

Zobacz również: Bliscy wspominają Annę Przybylską w rocznicę jej śmierci. Pokazali wyjątkowe zdjęcia

Sonda Oglądasz „Ślub od pierwszego wejrzenia”? tak, uważnie śledzę losy bohaterów tak, ale tylko tylko ten sezon nie, ale oglądałam poprzednie sezony nie, ale chętnie obejrzę nie, to nie dla mnie