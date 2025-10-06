Bliscy wspominają Annę Przybylską w rocznicę jej śmierci. Pokazali wyjątkowe zdjęcia

Anna Przybylska odeszła 11 lat temu

Mało kto cieszył się tak wielką sympatią Polaków, jak Anna Przybylska. Zadebiutowała w 1997 roku rolą w serialu "Ciemna strona Wenus", ale popularność zdobyła jako sympatyczna Marynka ze "Złotopolskich". Chociaż nie była zawodowa aktorką, widzowie pokochali ją za naturalność oraz ogromny urok, który widoczny był również na ekranie. Miała też bardzo duży dystans do siebie oraz do swojej popularności i całego show-biznesu. Mimo sukcesów dla wielu pozostała po prostu "dziewczyną z sąsiedztwa".

Anna Przybylska odeszła przedwcześnie 5 października 2014 roku. Przed śmiercią zmagała się z rakiem trzustki. Uwielbiana aktorka osierociła trójkę dzieci - córkę i dwóch synów. W tym roku minęła jedenasta rocznica jej śmierci. Lata mijają, a ona nadal wspominana jest z przez Polaków ogromną sympatią.

Jarosław Bieniuk (46 l.), wieloletni partner gwiazdy, oraz ich córka opublikowali w niedzielę archiwalne zdjęcia Przybylskiej. Oliwia Bieniuk (22 l.) zamieściła na Instagramie czarno-białe zdjęcie, na którym pozuje razem z mamą. Zamiast podpisu dodała czarne serduszko. Niepublikowaną dotąd fotografię wrzucił również ukochany aktorki. Widać na nim uśmiechniętą od ucha do ucha Anię. Właśnie w taki sposób zapamiętali ją najbliżsi oraz fani.

Anna Przybylska została pochowana u boku ojca

Anna Przybylska odeszła w swoim rodzinnym domu w Orłowie, w otoczeniu najbliższych. Jej pogrzeb odbył się cztery dni później, na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywie. Aktorka została pochowana w białej trumnie w grobie ojca, komandora porucznika Bogdana Przybylskiego, który również zmarł przedwcześnie w wyniku choroby nowotworowej.

Mimo upływu lat wiele wiele osób wciąż nie może pogodzić się z jej śmiercią. Grób aktorki nadal odwiedzany jest przed fanów, którzy chcą jej oddać hołd. Co roku, w rocznicę śmierci Anny Przybylskiej, na grobie pojawiają się znicze i kwiaty nie tylko od bliskich.

