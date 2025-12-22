Wnuk Zenka Martyniuka wybrał choinkę i czeka na tatę. Florian mini kopia Daniela Martyniuka!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-12-22 5:16

Daniel i Faustyna Martyniukowie są małżeństwem od 2022 roku, a w czerwcu 2025 roku zostali rodzicami małego Floriana. Daniel Martyniuk (36 l.) słynie ze skandali i kontrowersji, ale na chłopcu mu zależy. Ostatnio przebywający na co dzień w Hiszpanii syn Zenka odwiedził Polskę z okazji chrzcin synka. Teraz zapowiedział, że przyjedzie do rodziny na Boże Narodzenie. Uda im się wreszcie zażegnać kryzys?

Florian Daniel Martyniuk wybiera z mamą choinkę. Wnuk Zenka to prawdziwy słodziak!

Choć relacja Faustyny i Daniela Martyniuka jest równie burzliwa jak jego styl życia, wygląda na to, że jednak dobro Floriana stawiają na pierwszym miejscu. Choć nie bez przeszkód - ostatnio gdy Daniel leciał z Hiszpanii do Polski awanturował się na pokładzie, groził załodze, doprowadził do międzylądowania w Nicei, gdzie z pokładu wyprowadziła go policja. A tam, na lotnisku, udał się prosto do baru... Ostatecznie dotarł jednak na chrzciny synka i grzecznie świętował z mamą, Danutą Martyniuk i Faustyną. Teraz, jak udało nam się dowiedzieć, planuje przyjechać do Polski na święta by chłopiec miał piękne, rodzinne wspomnienia.

Daniel przebywa obecnie w Hiszpanii, gdzie pomieszkuj i, co tu kryć, imprezuje. A w Polsce trwają przygotowania do świąt pełną parą. Paparazzi przyłapali Faustynę, gdy z siostrą Marleną i słodkim chłopcem wybrała się na wybieranie choinki. Następnie, gdy udało się kupić i zapakować do auta wymarzone drzewko, matka i matka chrzestna zabrały półrocznego brzdąca na plac zabaw o tematyce świątecznej. Mały Florian był zachwycony! 

Faustyna i Daniel Martyniuk: Co dalej z rozwodem?

Co prawda niedawno Daniel Martyniuk zapowiadał na Instagramie rozwód z Faustyną, ale czy faktycznie dojdzie on do skutku? Gdy ostatnio Daniel był w Polsce, wydawali się być w dobrych relacjach i odjechali jednym autem do domu. Czy Święta Bożego Narodzenia swoją atmosferą skłonią ich do pojednania? Czas pokaże. Oby Daniel nie zawiódł i stawił się na Wigilii.

