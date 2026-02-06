Takiej promocji w Biedronce nie było od lat! Ludzie wykupują całe zapasy! Perfumy Versace za mniej niż 80 zł. Zapach, po którym Twój facet obsypie Cię pocałunkami

Biedronka przygotowała specjalną ofertę walentynkową z atrakcyjnymi rabatami na kosmetyki.

Hitem promocji są perfumy Versace Red Jeans i Blue Jeans za jedyne 79,99 zł.

Dodatkowo, kupując dwa flakony wybranych wód toaletowych, za drugi zapłacisz tylko 5 zł.

Sprawdź, jakie inne zapachy znalazły się w walentynkowej ofercie Biedronki!

Takiej promocji w Biedronce jeszcze nie było! Zapach Versace za mniej niż 80 zł

Zmysłowe zapachy rewelacyjnie pobudzają zmysły. Nic zatem dziwnego, że to właśnie perfumy są jednym z najchętniej wybieranych prezentów na walentynki. Tego dnia nie tylko wręczamy ukochanej osobie eteryczne zapachy, ale również sami chętnie ich używamy. O tej porze roku kobiety najchętniej wybierają kwiatowe, romantyczne zapachy. Rewelacyjnie pasują one na wieczorne randki i celebrację miłości.

Początek lutego to czas, kiedy sklepy przedstawiają swoją walentynkową ofertę. Biedronka z tej okazji przygotowała specjalną gazetkę promocyjną, w której znaleźć można gorące oferty na walentynki 2026. Znajdziesz tam atrakcyjne rabaty na kosmetyki, między innymi przeceny ma produkty Eveline Cosmetics. Największą niespodzianką od Biedronki są jednak gigantyczne rabaty na perfumy i wody toaletowe. Zdecydowanie jest w czym wybierać.

Hitem walentynkowych promocji Biedronki mogą okazać się wody toaletowe dla kobiet i mężczyzn marki Versace w cenie 79,99 zł za flakon. Versace Red Jeans to zmysłowa kompozycja dla odważnych i pewnych siebie kobiet. Zmysłowe połączenie frezji, czerwonej porzeczki i jaśminu tworzy ponadczasową kompozycje, która idealnie będzie współgrać z romantyczną randką. Z kolei wersja dla panów, czyli Versace Blue Jeans zachwyca cytrusową rześkością połączoną z aromatem morskiej bryzy. To zapach wolności i męskości w pełnym wydaniu.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Wielka promocja na zapachy w Biedronce! Tylko 5 zł za wybraną kompozycję

W najnowszej promocji Biedronki znalazła się także wyjątkowa oferta na tradycyjne wody toaletowe. Od 9 lutego kupując dwa wybrane flakony za drugi z nich zapłacisz jedynie 5 zł! W promocji Biedronki znalazły się zapachy Made in Lab, Big Star, a także adidas. To jednak nadal nie wszystko. Z okazji walentynek 2026 wszystkie zapachy BeBeauty kupisz w cenie 19,99 zł. W promocji znalazła się wyjątkowa kompozycja Adore You, która uchodzi za zamiennik kultowego zapachy Diora. BeBeauty Adore You to kobieca i romantyczna wariacja o pewności siebie i odnajdywaniu miłości. W nutach serca zapachu znajdziesz fiołek, różę, jaśmin oraz malinę. Bazę zapachu stanowi klasyczna wanilia, piżmo, a także drzewo cedrowe. Sprawia ono, że zapach jest elegancki i ponadczasowy. Nuty głowy uzupełniają bergamotka, różowy pieprz i gruszka. Takiej kompozycji się nie odmawia.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Quiz. Jakie perfumy najlepiej do Ciebie pasują? Pytanie 1 z 8 Twoje wymarzone wakacje to: relaks nad wodą blisko lasu zwiedzanie bazarów i straganów w Marakeszu romantyczny wypad do Rzymu wielka przygoda na egzotycznej wyspie Następne pytanie