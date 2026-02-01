Odwołaj wizyte u makijażystki i sama zrób kreskę na opadającej powiece. W ten sposób otworzysz oko i odejmiesz sobie lat. Kobiety po 50-tce muszą poznać ten trick

Opadająca powieka to powszechny problem estetyczny, który może również wpływać na wzrok i postawę.

Makijaż może skutecznie niwelować ten defekt, optycznie otwierając i odmładzając spojrzenie.

Istnieje specjalna technika rysowania kreski eyelinerem, która pomoże optycznie unieść powiekę.

Odkryj, jak prawidłowo wykonać makijaż, by optycznie powiększyć oko i wyglądać młodziej!

Opadająca powieka to dość powszechny problem. Najczęściej dotyczy on kobiet dojrzałych ale zdarza się, że nawet bardzo młode osoby mają ten problem. W dużym skrócie opadająca powieka to nadmiar skóry zlokalizowanej w górnej części oka, który zaczyna nachodzić na oko. Jest to w dużej mierze defekt kosmetyczny, jednak z skrajnych przypadkach może powodować problemy ze wzrokiem oraz bóle karku wynikającej z nieprawidłowego ułożenia szyi. Osoby z opadającą powieką często się garbią, aby lepiej widzieć. Opadająca powieka sprawia, że twarz wygląda na bardziej zmęczoną oraz smutną. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że zwykły makijaż może skutecznie zniwelować ten problem. Sam makijaż może optycznie otworzyć oko i sprawić, że cała okolica będzie wyglądała na młodszą.

Makijaż dla kobiet dojrzałych. Jak malować kreski na opadających powiekach?

Czarna kreska eyeliner'em to klasyka makijażu. To prawdziwie elegancki make-up kojarzący się ze stylem pin-up girl. Wraz z wiekiem jednak zmieniają potrzeby naszej skóry i jej wygląd. Musimy starannie dobierać kosmetyki, również te do makijażu. Nie wszystkie one będą nam służyły. Dla przykładu, rozświetlacze i róże z widocznymi drobinami mogą podkreślać fakturę skóry oraz zmarszczki. Również kreski eyeliner'em bywają problematyczne. Dotyczy to przede wszystkim kobiet z opadającą powieką. Nadmiar skóry zlokalizowany na górnej części oka opada na nie sprawiając wrażenie mniejszego i zamkniętego oka. Makijaż w takim przypadku powinien maksymalnie je otwierać i powiększać. Okazuje się, że kreska eyeliner'em może w tym pomóc. Jak pokazuje w swoim filmiku na TikToku agakle_, aby wykonać poprawnie kreską na opadającej powiece musisz delikatnie obrysować górną część oka, a następnie stworzyć linię wydłużającą oko na zewnątrz. Dopiero wtedy narysuj kreskę ku górze i połącz je ze sobą. W ten sposób optycznie wydłużysz linią rzęs, a popularna "jaskółka" znajdzie się poza obszarem opadania powieki.