Wymieszaj ze swoim ulubionym szamponem, a przyciemnisz siwe włosy. Znów będą ciemne i sprężyste. Sposób na siwe włosy bez farbowania 

Siwe włosy to naturalny proces, który można zaakceptować lub subtelnie ukryć bez chemicznego farbowania.

Łupiny orzecha włoskiego zawierają juglon, naturalny barwnik, który przyciemni siwe pasma po dodaniu do szamponu lub w formie płukanki.

Wypróbuj azjatycki trik z sosem sojowym i octem, by nadać włosom ciemniejszy odcień i oczyścić je jednocześnie!

Dodaj do swojego ulubionego szamponu, a przyciemnisz siwe włosy. Sposób na siwiznę bez farbowania

Siwa pasma włosów to jeden z elementów starzenia się organizmu. Wynika on przede wszystkim ze spadku produkcji melaniny, czyli barwnika odpowiadającego za kolor włosów. Jest to proces całkowicie naturalny i nieuchronny. Pojawienie się pierwszych siwych włosów często uwarunkowane jest genetycznie - jedni siwieją szybciej, a inni nawet na emeryturze cieszą się ciemną, bujna fryzurą. Warto pamiętać, że siwienie włosów nie zawsze związane jest tylko i wyłącznie z wiekiem. Pojawia się również w wyniku silnego stresu i może wtedy dotykać nawet dzieci.

Pojawienie się pierwszych siwych włosów często jest powodem do paniki, jednak zdecydowanie nie warto do tego tak podchodzić. Obecnie siwe włosy są modne, a wiele kobiet nosi je z dumą i nie farbuje. Przykładem jest modelka Bogna Sworowska, która ze swojej bujnej, siwej czupryny zrobiła znak rozpoznawczy.

Aby ukryć pierwsze siwe włosy nie musisz od razu sięgać po chemiczne i trwałe farby. Istnieje kilka domowych i naturalnych metod, które rewelacyjnie przyciemną kosmyki. Najpopularniejszą i najczęściej polecaną z nich są łupiny orzecha włoskiego. Zawierają one specjalny barwnik nazywany juglonem, który nadaje włosom głęboki, brązowy kolor. Łupin z orzecha włoskiego na przyciemnienie włosów możesz używać na kilka sposobów. Pierwszy z nich to przygotowanie przyciemniającej płukanki. Do garnka wrzuć łupiny z 10 orzechów włoskich, zalej wodą i gotuj, aż napar uzyska ciemnobrązowy kolor. Gdy mieszanka wystygnie namaczaj w niej włosy przez około 10 minut. Tak przygotowaną płukankę możesz także mieszać ze swoim ulubionym szamponem lub odżywką. Wtedy działanie będzie delikatniejsze, ale stopniowe. Regularne stosowanie łupin orzechów włoskich sprawi, że już po kilku takich zabiegach włosy przyciemnią się o kilka tonów.

Sposób na siwe włosy bez farbowania. Metoda z azjatyckiej kuchni

Innym sposobem na przyciemnienie włosów bez farbowania jest sos sojowy. Ten pyszny, azjatycki dodatek do żywności dzięki swojej intensywnej barwie świetnie sprawdza się jako naturalna farba do włosów. Wystarczy, że w misce wymieszasz pół szklanki octu z połową szklanki sosu sojowego i dokładnie wypłuczesz w tym włosy. Wykonuj taki zabieg raz na dwa tygodnie, a włosy będą nie tylko przyciemnione, ale także dokładnie oczyszczone. Unikaj polewania skóry głowy. Ocet może działać drażniąco.