Tak Trump skwitował mordowanie dzieci w Iranie. "Mogę z tym żyć"

Donald Trump nie przyznaje się do ostrzału szkoły w Iranie. Dodaje, że cokolwiek się w tej kwestii okaże, zamierza "z tym żyć"

Do tej tragedii doszło w pierwszych chwilach wojny na Bliskim Wschodzie. Na szkołę dla dziewcząt w irańskiej miejscowości Minab spadły pociski. Zginęło 175 osób, w większości dziewczynki w wieku 12-17 lat. Nagrania z miejsca tragedii pokazały, że rakiety, które wykorzystano do tego ataku, to amerykańskie Tomahawki. Początkowo podawano jednogłośnie, że szkołę zbombardowały połączone siły USA i Izraela. Potem jednak Donald Trump zaczął wyraźnie dawać do zrozumienia, że do niczego takiego się nie przyznaje. Jak stwierdził, Tomahawkami dysponują nie tylko USA, a posiada je - według Trumpa - również Iran. Jego zdaniem tragedia w szkole to efekt pomyłki sił irańskich. Tymczasem „New York Times” i ośrodek Bellingcat uważają, że za atak na szkołę w Minabie odpowiadają jednak siły USA. Jak dodaje agencja Reutera, takie są też wstępne wnioski badających sprawę urzędników Pentagonu. Jak skomentował to wszystko Donald Trump? Jego słowa wywołały poruszenie, bo zabrzmiały niestosownie w obliczu tak wielkiej tragedii. "Bez względu na to, co pokaże raport, jestem skłonny z nim żyć" - skwitował śmierć 175 osób prezydent USA. W sumie w trwającej od11 dni wojnie zginęło ponad 1,2 tys. osób w Iranie, 28 obywateli Izraela i 7 amerykańskich żołnierzy.

Trump grozi Iranowi w sprawie Ormuz: "Zniszczymy cele łatwe do zniszczenia, co praktycznie uniemożliwi Iranowi odbudowę jako Narodu"

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa już jedenaście dni i nic nie wskazuje na to, by miała się szybko skończyć.Cieśnina Ormuz jest praktycznie zablokowana, a to niezwykle ważny szlak handlowy, przez który przepływają dostawy ropy. Trump zapowiedział przejęcie cieśniny i eskortowanie tankowców przez siły USA, Iran - niszczenie statków, które poważyłyby się na próbę przepłynięcia tamtędy. „Jeśli Iran zrobi cokolwiek, co zatrzyma przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, zostanie uderzony przez Stany Zjednoczone Ameryki DWADZIEŚCIA RAZY MOCNIEJ niż do tej pory” - zagroził Trump we wpisie na platformie Truth Social. „Ponadto zniszczymy cele łatwe do zniszczenia, co praktycznie uniemożliwi Iranowi odbudowę jako Narodu – śmierć, ogień i furia będą nad nimi panować – ale mam nadzieję i modlę się, aby to się nie stało!” - głosi wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Sonda Czyją trzymasz stronę? Izraela i USA Iranu Niczyją

VIDEO | Washington: "I don't know enough about it, it's under investigation; willing to live with whatever report shows," says US President Donald Trump on American missile allegedly striking Iranian school.#IranWar #IranUSWar (Source: Third Party)(Full video available on… pic.twitter.com/ayFrJibmWj— Press Trust of India (@PTI_News) March 10, 2026

QUIZ. Sławne cytaty z pierwszych dam! Która z nich to powiedziała? Pytanie 1 z 10 "Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem tutaj w tej kancelarii i pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki: 'To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść'" Danuta Wałęsa Agata Kornhauser-Duda Jolanta Kwaśniewska Następne pytanie