Dachowanie BMW pod Płockiem. Nie żyje 14-latka, czterech nastolatków w szpitalu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-03-10 8:15

Na drodze w Mąkolinie pod Płockiem doszło do dachowania BMW. Samochód był wypchany po brzegi - podróżował nim 18-letni kierowca oraz czterech nastoletnich pasażerów. Na miejscu śmierć poniosła 14-letnia dziewczyna. Pozostali poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Super Express Google News
  • Wypadek drogowy w Mąkolinie pod Płockiem, gdzie dachowało BMW z pięcioma nastolatkami.
  • Zginęła 14-letnia pasażerka; dwóch nastolatków jest w stanie krytycznym, pozostali poszkodowani trafili do szpitala.
  • Policja ustala przyczyny zdarzenia.

BMW dachowało, nastolatka nie żyje

W poniedziałek wieczorem (9 marca) w miejscowości Mąkolin w powiecie płockim doszło do dachowania BMW. Wszystko wskazuje na to że 18-letni kierowca nie poradził sobie na zakręcie i stracił panowanie nad pojazdem.

Jak informuje Miejski Reporter, w trakcie dachowania pasażerowie wypadli z samochodu. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe – zadysponowano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, cztery zespoły ratownictwa medycznego, a także straż pożarną i policję. Na czas prowadzenia działań ratunkowych droga w miejscu wypadku została całkowicie zamknięta.

Niestety, 14-letnia dziewczynka zmarła na miejscu.

„Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierujący samochodem marki BMW na łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, po czym auto dachowało. W samochodzie podróżowało łącznie pięć osób – kierowca oraz czterech nastoletnich pasażerów. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, życia 14-letniej dziewczyny nie udało się uratować” – informuje Komenda Miejska Policji w Płocku.

BMW owinęło się wokół drzewa

Polecany artykuł:

Pomylił obwodnicę z pasem startowym. Pędził bmw 252 km/h. Tłumaczenie kierowcy …

Kierowca i pasażerowie zabrani do szpitala

W wyniku poniesionych obrażeń dwoje pasażerów w wieku 16 i 17 lat zostało przetransportowanych do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Kierujący, czyli 18-latek oraz 17-letni pasażer również zostali zabrani do szpitala. Policja podaje, że kierowca BMW był trzeźwy. Dalsze ustalenia mają wyjaśnić dokładny przebieg tragedii. Śledczy będą też ustalać, czy 18-letni kierowca miał prawo jazdy i czy nie przekroczył dozwolonej prędkości.

Źródło: KMP Płock, Miejski Reporter

Polecany artykuł:

Poważny wypadek na trasie S7. Droga zablokowana, w akcji śmigłowiec LPR
Koszmar na drodze, nie żyje 14-latka
Galeria zdjęć 9
Sonda
Czy młodzi kierowcy jeżdżą bezpiecznie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DACHOWANIE
WYPADEK
BMW