Poważny wypadek na trasie S7. Droga zablokowana, w akcji śmigłowiec LPR

Alicja Franczuk
2026-03-02 9:37

Początek tygodnia przyniósł fatalne wieści dla podróżujących trasą S7. W poniedziałek rano, 2 marca, na odcinku między Tarczynem a Warszawą doszło do groźnego wypadku z udziałem sześciu pojazdów. Zdarzenie całkowicie zablokowało przejazd, a jedna osoba została poszkodowana. Konieczna była interwencja śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował na drodze.

Autor: KPP w Piasecznie/ Materiały prasowe

Karambol w rejonie Antoninowa i Woli Gołkowskiej

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyło aż sześć samochodów, doszło około godziny 7:30 w poniedziałek (2 marca) w okolicach miejscowości Antoninów oraz Wola Gołkowska. Sytuacja na miejscu wyglądała na tyle poważnie, że wymagała pilnej interwencji służb ratunkowych.

„Jedna osoba śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została zabrana do szpitala” – przekazała asp. Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Szczegóły akcji ratunkowej w rozmowie ze stacją TVN24 przybliżył brygadier Łukasz Darmofalski, z  Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Funkcjonariusz poinformował, że poszkodowany pasażer został zakleszczony wewnątrz rozbitego pojazdu i strażacy musieli go uwalniać. Łącznie we wszystkich autach biorących udział w karambolu podróżowało dziewięć osób.

Zablokowana trasa S7 w kierunku Warszawy

Poranne zderzenie pojazdów doprowadziło do paraliżu komunikacyjnego na trasie ekspresowej S7. Na miejscu intensywne działania prowadzą strażacy, zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz załoga śmigłowca LPR. Jezdnia prowadząca w stronę stolicy jest obecnie całkowicie nieprzejezdna. Mundurowi wyznaczyli objazd dla kierowców, kierując ruch na zjazd z ekspresówki na węźle Antoninów.

POLICJA PIASECZNO
WYPADEK S7