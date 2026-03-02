Oto najbardziej poszukiwani ludzie w Polsce. Są ścigani za zabójstwa! [LISTY GOŃCZE]

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-02 10:26

W Polsce poszukiwani listami gończymi zabójcy to temat, który budzi wiele emocji i pytań. Zabójstwo to bowiem jedno z najcięższych przestępstw, które wstrząsa społeczeństwem i pozostawia trwały ślad w życiu bliskich ofiary. Co jakiś czas policja publikuje wizerunki ściganych zwyrodnialców. Widząc ich twarze, ciarki przechodzą po całym ciele. Lepiej nie spotkać ich na swojej drodze.

Listy gończe. Kogo dotyczą?

Listy gończe dotyczą osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa i ukrywają się przed organami ścigania. Taki list wydawany jest, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana osoba popełniła przestępstwo, a jej miejsce pobytu jest nieznane i utrudnia to prowadzenie postępowania karnego lub wykonanie orzeczenia sądu. Oznacza to, że list gończy jest środkiem ostatecznym, stosowanym w sytuacjach, gdy inne metody ustalenia miejsca pobytu podejrzanego lub skazanego zawiodły. Wystawia go sąd lub prokurator.

Polecany artykuł:

Ciało Izy z Krakowa znaleziono w hotelu w Warszawie. Przełom po dwóch latach! L…

Oto najbardziej poszukiwani ludzie w Polsce. Są ścigani za zabójstwa!

W internetowej bazie policji widnieje ponad 53 tys. rekordów dotyczących poszukiwanych osób. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tym, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości za jedno z najcięższych przestępstw - zabójstwo. Przekrój zwyrodnialców, którzy odebrali życie innym osobom, jest ogromny. To ludzie młodzi i starzy. Obywatele Polski i obcokrajowcy. Kobiety i mężczyźni. Lepiej żadnej z tych osób nie spotkać na swojej drodze.

W poniższej galerii zdjęć prezentujemy wizerunki przestępców poszukiwanych na podstawie wydanych listów gończych.

Oto najbardziej poszukiwani ludzie w Polsce. Są ścigani za zabójstwa!
Galeria zdjęć 53

Polecany artykuł:

Szok w Płocku. 18-letni Ukrainiec oskarżony o gwałt. Prokuratura wystawi list g…

Co zrobić, gdy rozpoznam osobę poszukiwaną listem gończym?

Jeśli rozpoznasz osobę poszukiwaną listem gończym, najważniejsze jest, aby zachować spokój i nie podejmować żadnych działań na własną rękę. Bezpieczeństwo jest priorytetem. Natychmiast należy skontaktować się z najbliższą jednostką Policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do konkretnej komendy.

W rozmowie z funkcjonariuszami trzeba przekazać jak najwięcej szczegółowych informacji dotyczących miejsca, czasu i okoliczności, w jakich widziało się poszukiwanego, a także opisać jego wygląd.

Należy też pamiętać, aby nie zbliżać się do osoby poszukiwanej i nie próbować jej zatrzymać, ponieważ może to być niebezpieczne. Wystarczy ograniczyć się do przekazania informacji odpowiednim służbom, które są przeszkolone i wyposażone do przeprowadzenia zatrzymania.

Polecany artykuł:

Policja wydała list gończy za "Frogiem". Robert Nogal znany z szaleńczych rajdó…
Tak wpadł poszukiwany listem gończym Sebastian M.
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZABÓJCY
POLICJA
LIST GOŃCZY
ZABÓJSTWO