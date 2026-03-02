Listy gończe. Kogo dotyczą?

Listy gończe dotyczą osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa i ukrywają się przed organami ścigania. Taki list wydawany jest, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana osoba popełniła przestępstwo, a jej miejsce pobytu jest nieznane i utrudnia to prowadzenie postępowania karnego lub wykonanie orzeczenia sądu. Oznacza to, że list gończy jest środkiem ostatecznym, stosowanym w sytuacjach, gdy inne metody ustalenia miejsca pobytu podejrzanego lub skazanego zawiodły. Wystawia go sąd lub prokurator.

Oto najbardziej poszukiwani ludzie w Polsce. Są ścigani za zabójstwa!

W internetowej bazie policji widnieje ponad 53 tys. rekordów dotyczących poszukiwanych osób. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tym, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości za jedno z najcięższych przestępstw - zabójstwo. Przekrój zwyrodnialców, którzy odebrali życie innym osobom, jest ogromny. To ludzie młodzi i starzy. Obywatele Polski i obcokrajowcy. Kobiety i mężczyźni. Lepiej żadnej z tych osób nie spotkać na swojej drodze.

W poniższej galerii zdjęć prezentujemy wizerunki przestępców poszukiwanych na podstawie wydanych listów gończych.

Co zrobić, gdy rozpoznam osobę poszukiwaną listem gończym?

Jeśli rozpoznasz osobę poszukiwaną listem gończym, najważniejsze jest, aby zachować spokój i nie podejmować żadnych działań na własną rękę. Bezpieczeństwo jest priorytetem. Natychmiast należy skontaktować się z najbliższą jednostką Policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do konkretnej komendy.

W rozmowie z funkcjonariuszami trzeba przekazać jak najwięcej szczegółowych informacji dotyczących miejsca, czasu i okoliczności, w jakich widziało się poszukiwanego, a także opisać jego wygląd.

Należy też pamiętać, aby nie zbliżać się do osoby poszukiwanej i nie próbować jej zatrzymać, ponieważ może to być niebezpieczne. Wystarczy ograniczyć się do przekazania informacji odpowiednim służbom, które są przeszkolone i wyposażone do przeprowadzenia zatrzymania.

