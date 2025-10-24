W Warszawie doszło do brutalnego zabójstwa 26-letniej Izabeli R.-H. w jednym z hoteli na Woli.

Po wielu miesiącach śledztwa zidentyfikowano podejrzanego – to Eryk Piatrou, obywatel Białorusi.

Wydano za nim list gończy. Mężczyzna opuścił Polskę i prawdopodobnie przebywa na Białorusi.

Eryk Piatrou poszukiwany za zabójstwo Izabeli R.-H. Co wiemy o podejrzanym?

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała „Super Express” o przełomie w śledztwie dotyczącym zabójstwa 26-letniej Izabeli R.-H., do którego doszło w jednym z hoteli na warszawskiej Woli. Po wielu miesiącach śledztwa ustalono, że sprawcą jest obywatel Białorusi − Eryk Piatrou s. Victora.

− W przedmiotowej sprawie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa obywatelowi Republiki Białorusi − Erykowi Piatrou s. Victora. Jak ustalono sprawca zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił teren RP i aktualnie może znajdować się na terenie Białorusi − informuje „Super Express” prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za Erykiem Piatrou wydano list gończy. Mężczyzna jest poszukiwany w związku z zabójstwem, za które grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Tragiczne okoliczności śmierci Izabeli R.-H. Co ustaliło śledztwo?

Do zabójstwa Izabeli R.-H. doszło w październku 2023 roku w jednym z hoteli na warszawskiej Woli. Kobieta była poszukiwana jako zaginiona od 13 października.

Mąż Izabeli, z którym była związana od półtora roku, był ostatnią osobą z bliskich, która miała z nią kontakt. Mężczyzna przypuszczał, że wyjechała do rodziców zgodnie z planem, i nie miał powodów podejrzewać, że mogłaby pojechać gdzieś indziej. To właśnie on, zaniepokojony jej nieobecnością, zgłosił zaginięcie na policji. Początkowo śledztwo zostało zakwalifikowane jako zaginięcie bez bezpośredniego zagrożenia dla życia. Nikt nie przewidywał, że Iza zostanie znaleziona martwa w obcym mieście.

Jej ciało zostało odnalezione w pokoju hotelowym 18 października. Leżało w wannie. Na podstawie opinii biegłych ustalono, że kobieta zmarła na skutek ucisku pętli na narządy szyi w mechanizmie zadzierzgnięcia, co skutkowało gwałtownym uduszeniem. Śledztwo wykazało, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach Eryka Piatrou

Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu Eryka Piatrou, o kontakt z najbliższą jednostką Policji. Jednocześnie przypomina, że utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego, w szczególności ukrywanie sprawcy, tworzenie fałszywych dowodów lub zacieranie śladów przestępstwa, jest karalne i grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dane poszukiwanego Eryka Piatrou:

Imię i nazwisko: Piatrou Eryk

Imię ojca: Victor

Imię matki: Svitlana

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: Glubokoe

Data urodzenia: 1992-11-01

Obywatelstwo: Białoruś

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Warszawie

i Autor: Policja/ Materiały prasowe