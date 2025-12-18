Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie! Wiemy, kiedy się spotka z prezydentem Polski

Anna Kisiel
Anna Kisiel
żródło PAP
żródło PAP
2025-12-18 18:58

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Warszawy w czwartek, 18 grudnia, na spotkanie z m.in. prezydentem Polski. W stolicy spotka się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, aby omówić kwestie współpracy bilateralnej i bezpieczeństwa w regionie.

Wołodymyr Zełenski przyjeżdża do Warszawy. Kluczowe rozmowy o Ukrainie, bezpieczeństwie i finansowaniu wojny

i

Autor: AKPA
Super Express Google News

Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie! Przed nim spotkanie z Karolem Nawrockim

Przybycie ukraińskiego przywódcy do Warszawy potwierdziło jego biuro, cytowane przez media UA na platformie Telegram.

Zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezydenta RP, w piątek (19 grudnia) po godz. 10 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Zełenskiego przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Ceremonia zaplanowana jest na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego o godz. 10.15, po czym odbędzie się spotkanie w cztery oczy obu prezydentów. Od godz. 11.00 przewidziano rozmowy plenarne delegacji, a tuż przed godz. 12 planowane jest wspólne spotkanie z przedstawicielami mediów.

Wizyta prezydenta Zełenskiego jest istotnym wydarzeniem w kontekście umacniania współpracy Polski i Ukrainy oraz dialogu w sprawach regionalnego bezpieczeństwa.

Władysław Kosiniak-Kamysz o wizycie Zełeńskiego

Dodatkowo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedzi Sejm RP. Spotka się z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym oraz złoży kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów poległych podczas II wojny światowej. Spotkanie zaplanowano na godz. 13.15 i potrwa około 45 minut.

W dyskusji udział wezmą także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska i szef komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal. Zełenski nie wygłosi przemówienia na sali plenarnej.

Następnie odwiedzi Senat, gdzie spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską. Marszałek Czarzasty podkreślił, że podczas wizyty będą przestrzegane zasady polskiej polityki zagranicznej i nie przewiduje się złych emocji w trakcie spotkań.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOŁODYMYR ZEŁENSKI
PREZYDENT UKRAINY