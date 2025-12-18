Strzelili w plecy i głowę Artura, mężczyzna zginął na miejscu. Szczegóły zbrodni mrożą krew w żyłach

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-18 16:35

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał czterech mężczyzn na kary po 25 lat więzienia za zabójstwo Artura Sz. Mężczyzna został bestialsko zastrzelony w Warszawie przy ul. Świderskiej w pobliżu siłowni „Markus”. Proces w tej sprawie ciągnął się latami. Odbyło się aż 69 rozpraw merytorycznych! Szczegóły w artykule.

Strzelili w plecy i głowę Artura, mężczyzna zginął na miejscu. Szczegóły zbrodni mrożą krew w żyłach

i

Autor: Iama_sing/ Shutterstock
Super Express Google News
  • W 2002 roku w Warszawie doszło do brutalnego morderstwa Artura Sz., strzelono mu w plecy i głowę.
  • Prokuratura ujawniła, że zabójstwo było wynikiem mafijnych porachunków o kontrolę nad rynkiem narkotykowym.
  • Po latach śledztwa, czterej oskarżeni zostali skazani na 25 lat więzienia.

Strzelili w plecy i głowę Artura

Do brutalnej zbrodni doszło 3 września 2002 r. w Warszawie przy ul. Świderskiej w pobliżu siłowni „Markus” na Tarchominie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zdradziła szczegóły zabójstwa Artura Sz., które mrożą krew w żyłach.

- Artur Ł. przekazał z wnętrza siłowni sygnał do pozostałych mężczyzn oczekujących w zaparkowanym w pobliżu pojeździe, zaś Łukasz Sz. i Robert P. oddali strzały w plecy i głowę Artura Sz. powodujące zgon na miejscu oraz w kierunku podejmującego ucieczkę Jacka G., który uniknął obrażeń z uwagi na awarię używanej broni krótkiej - wyjaśniła prok. Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Jak dodała, tego dnia w budynku siłowni był również Krzysztof K. ps. Hiszpan. Po makabrycznym zdarzeniu odnaleziono spalone auto wykorzystane do przestępstwa oraz pistolet z tłumikiem zatopiony w zbiorniku wodnym.

Polecany artykuł:

Wymarzona podróż zamieniła się w koszmar. Para utknęła w palarni na lotnisku… t…

Porachunki w Warszawie

Służby nie ukrywają, że były to porachunki mafijne. Jak podała prok. Karolina Staros, chodziło o jednoczesne pozbawienie życia Artura Sz. i Jacka G. „w celu wyeliminowania ich jako tworzących konkurencyjną strukturę przestępczą (tzw. grochowską) w rejonie dzielnicy Praga-Północ i w celu podporządkowania sobie tamtejszego rynku narkotykowego”.

Polecany artykuł:

Ekstradycja Bartosza G. do Polski. Znamy szczegóły, padł termin

Sprawa ciągnęła się latami

Chociaż do zbrodni doszło w 2002 r. to Artur Ł. ps. Adzia, Marek D., Robert P. i Łukasz Sz. zostali oskarżeni dopiero w 2013 r. Proces przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie ciągnął się więc przez 12 lat! W tym czasie odbyło się aż 69 rozpraw merytorycznych. Wreszcie 16 grudnia 2025 r. zapadł wyrok w pierwszej instancji.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał Artura Ł., Marka D., Roberta P. i Łukasza Sz. na kary po 25 lat pozbawienia wolności. - Artura Ł. uznał winnym także kierowania w zbliżonym czasie przestępstwem uprowadzenia właściciela komisu samochodowego w celu zmuszenia do opłacania haraczu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i za to wymierzył mu karę 5 lat pozbawienia wolności - przekazała prok. Karolina Staros.

Polecany artykuł:

Ogromna radość w Warszawskim ZOO. Te maluchy przyszły na świat w 2025 roku! Pra…

Zabójstwo w restauracji „Szemrana”

Warto przypomnieć, że przed sądem toczy się obecnie kolejne postępowanie dotyczące zabójstwa Krzysztofa K. ps. Hiszpan dokonanego 20 września 2002 r. w restauracji „Szemrana” przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie. Wśród oskarżonych znajduje się Jacek G. - Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, iż domniemanym motywem tej zbrodni był odwet za poprzednie wydarzenie - wyjaśniła prok. Staros.

Zagadka sprzed 21 lat ostatecznie rozwiązana. Policjanci złapali praskich zabójców. Sprawcy trafią za kratki
13 zdjęć

Polecany artykuł:

Ostatnie wejście do tego muzeum w Warszawie będzie za darmo. A potem zostanie z…
Ekstradycja podejrzanego o zabójstwo na Nowym Świecie
Sonda
Jaka kara powinna być za morderstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZABÓJSTWO
WARSZAWA TARCHOMIN
PORACHUNKI GANGÓW