Tramwaj na Rakowieckiej. Wiemy kiedy ruszy, znamy dokładną datę

Od dłuższego czasu urzędnicy obiecywali tramwaj na gwiazdkę. I tym razem udało się dotrzymać obietnicy. O dacie uruchomienia trasy informują Tramwaje Warszawskie. – Już za kilka dni, w poniedziałek 22 grudnia, trasa zostanie otwarta i pojadą nią pierwsi pasażerowie. Tramwaje wrócą na Rakowiecką po blisko sześciu dekadach przerwy. Kursować nią będzie linia numer 19 - ze Stegien na Piaski. Z tej okazji, w dniu otwarcia nowej trasy, na tory wyjadą także zabytkowe tramwaje – czytamy w poście zamieszczonym w czwartek (18 grudnia) na platformie X. – Tramwaje na Rakowieckiej – dowiezione! Taki po prawej jeździł tu 58 lat temu, a dziś symbolicznie tu wrócił. Taki po lewej będzie tu jeździł już od poniedziałku po całkiem nowym torowisku – napisał z kolei prezydent Trzaskowski.

Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!

Tramwajowa ofensywa w mieście

Prace nad linią ruszył w maju 2024 r. Tramwajarze rozkopali ulice i zbudowali torowisko łączące ul. Puławską z Al. Niepodległości. To część dużego projektu, który docelowo połączy ze sobą odległe dzielnice Warszawy. Nitka do Wilanowa, którą uruchomiono w październiku 2024, jest jednym z jej elementów. Teraz ta część miasta uzyskała połączenie ze Starym Mokotowem. W budowie jest trasa do Dworca Zachodniego, a kolejnym etapem będzie połączenie go z ul. Kasprzaka.

W listopadzie pojawił się jednak wątpliwości, czy w niedalekiej przyszłości uda się zrealizować ważne połączenie biegnąc e skrajem Pola Mokotowskiego. Ten element budowanej pajęczyny ma połączyć ul. Rakowiecką z Grójecką. pojawiły się jednak wątpliwości, czy w ogóle uda się tory przy Polu Mokotowskim zbudować. – Ten tramwaj jest w planach, ale czy go będziemy realizować przy tym oporze społecznym, to się dopiero okaże – przyznał dziennikarzom Radia Dla Ciebie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o protest grupy mieszkańców osiedla przylegającego do przyszłej trasy. Więcej przeczytasz TUTAJ.