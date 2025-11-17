Tramwaj na Rakowieckiej pojedzie na gwiazdkę! Za miesiąc finał inwestycji na Mokotowie

Tramwaj na Rakowieckiej pojedzie na gwiazdkę! Finał inwestycji na Mokotowie

Tramwaj na Rakowieckiej powstaje na odcinku między al. Niepodległości a ul. Puławską. Od strony alei połączy się z istniejącą siecią tramwajową przy stacji Pole Mokotowskie, a od strony ul. Puławskiej z nowym rozjazdem, który umożliwi tramwajom podróż w kierunku centrum, Wyścigów lub Wilanowa. Koszt inwestycji to 78,6 mln zł brutto. Prace ruszyły w czerwcu 2024 r. i do sierpnia 2025 r. mieliśmy już jeździć tą trasą. Opóźnienie wynikło m.in. z odkrycia pod ziemią nieuwzględnionych na mapach tajnych kabli (prawdopodobnie służących pobliskiej siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). Ale tramwajarze powoli zbliżają się do finału. Firma Balzola ma 22 miesiące na realizację. - Szyny ułożone na całej długości ulicy - od Puławskiej do al. Niepodległości. Trwają prace przy rozwieszaniu sieci trakcyjnej – informują Tramwaje Warszawskie.

- Nowy odcinek trasy tramwajowej na Rakowieckiej powinien zostać uruchomiony do końca roku, liczymy, że uda się to na gwiazdkę. Ale termin jest oczywiście zależny m.in. od warunków pogodowych - zastrzega rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz. Zanim jednak tramwaj zacznie wozić pasażerów po torach na Rakowieckiej – trzeba będzie wyłączyć z ruchu tramwajowego całą okolicę! - To będzie nieuchronna uciążliwość, ponieważ będziemy musieli podłączyć prąd do sieci i nową sieć włączyć do istniejącej. A to nie jest kwestia kilku godzin. Wykonamy to w dwa weekendy – wyjaśnia rzecznik Tramwajów Warszawskich.

W weekend 22-23 listopada tramwaje nie będą jeździć ulicą Puławską, a w kolejny weekend 29-30 listopada - ruch na torach będzie wstrzymany w al. Niepodległości. To niedługa trasa, ale ma sporo zmienić w codziennych dojazdach do centrum. Po uruchomieniu odcinka torów na Rakowieckiej przejazd z Wilanowa do metra przy Polu Mokotowskim zajmie około 15 minut, a z Dolnej – mniej niż 10 minut.