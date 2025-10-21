Tramwaj do Dworca Zachodniego. Rusza nowy etap na projektowanie linii do ul. Kasprzaka

Tramwaj do Dworca Zachodniego. Otworzyli przetarg na dokumnetację, znamy oferty

Siedem firm zgłosiło się do przygotowania dokumentacji i projektu linii tramwajowej łączącej Dworzec Zachodni z ul. Kasprzaka. Powstający obecnie tunel dalej będzie przechodził pod dworcem kolejowym, gdzie powstanie podziemny przystanek i dalej na Wolę. Długość nowego odcinka wyniesie ok. 1,4 km, z czego pod ziemią znajdzie się ok. 900 m.

Pięć firm zmieściło się w budżecie wynoszącym 20,312 mln zł brutto. Najtańszą ofertę złożyła firma Databout – na kwotę 14,396 mln zł brutto. O wyborze zadecydują m.in. cena oraz doświadczenie projektanta.

Wykonawca będzie musiał opracować trzy warianty trasy. – Każdy z wariantów będzie się różnił miejscem zakończenia tunelu tramwajowego między dworcem a ul. Kasprzaka. Rampa wyjazdowa będzie zlokalizowana przy ul. Prądzyńskiego lub Krzyżanowskiego. Kolejną rzeczą są rozwiązania węzła i układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu z ul. Krzyżanowskiego – tłumaczy rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz. – Fragment Woli przy dworcu podlega zabudowie, co wpłynie na większą liczbę pasażerów. Chodzi też o to, żeby zobaczyć, jaki wpływ mają poszczególne warianty na sytuację ruchową. Np. jak lokalizacja przystanków w tym, czy innym miejscu wpływa na ruch kołowy, pieszy i tramwajowy – wyjaśnia rzecznik. Wykonawca będzie miał 43 miesiące na oddanie dokumentacji. Tramwajarze planują wbicie pierwszej łopaty po 2030 r.

Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!

Projekt podzielono na dwa zadania: odcinek od Kasprzaka do Dworca Zachodniego i wyposażenie tunelu pod Dworcem i budowa podziemnego przystanku przy peronie 9. Podział umożliwi etapowe prowadzenie prac w zależności od dostępnych funduszy.

Przetarg dotyczy wyłącznie dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Projektant opracuje projekt wstępny, a po wyborze najlepszego wariantu – projekt budowlany i wykonawczy. Musi też uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i zaprojektować trasę tak, by ograniczyć wpływ na zieleń. W ramach opcji wykonawca zapewni wsparcie techniczne przy przetargu na budowę i nadzór autorski. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 43 miesięcy od podpisania umowy. Budowa planowana jest po 2030 roku – termin zależy od finansowania.

Trasa z Kasprzaka do Dworca Zachodniego to część tzw. tramwaju do Wilanowa – obwodowego połączenia, które w przyszłości połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Ułatwi dojazd do Dworca Zachodniego, który staje się kluczowym węzłem przesiadkowym. W drugiej połowie 2026 roku ma ruszyć pierwszy podziemny przystanek pod Dworcem Zachodnim – od strony Ochoty. Obecnie trwa jego budowa.