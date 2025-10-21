Tramwaj do Dworca Zachodniego. Rusza nowy etap na projektowanie linii do ul. Kasprzaka

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-21 5:21

Tramwaje Warszawskie otworzyły oferty w przetargu na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla nowej trasy tramwajowej, która połączy ul. Kasprzaka z Dworcem Zachodnim. To część tramwajowego połączenia obwodowego, które pozwoli wygodnie podróżować między dzielnicami bez konieczności wjazdu do centrum.

Tramwaj do Dworca Zachodniego. Otworzyli przetarg na dokumnetację, znamy oferty

i

Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe

Tramwaj do Dworca Zachodniego. Otworzyli przetarg na dokumnetację, znamy oferty

Siedem firm zgłosiło się do przygotowania dokumentacji i projektu linii tramwajowej łączącej Dworzec Zachodni z ul. Kasprzaka. Powstający obecnie tunel dalej będzie przechodził pod dworcem kolejowym, gdzie powstanie podziemny przystanek i dalej na Wolę. Długość nowego odcinka wyniesie ok. 1,4 km, z czego pod ziemią znajdzie się ok. 900 m.

Pięć firm zmieściło się w budżecie wynoszącym 20,312 mln zł brutto. Najtańszą ofertę złożyła firma Databout – na kwotę 14,396 mln zł brutto. O wyborze zadecydują m.in. cena oraz doświadczenie projektanta.

Wykonawca będzie musiał opracować trzy warianty trasy. – Każdy z wariantów będzie się różnił miejscem zakończenia tunelu tramwajowego między dworcem a ul. Kasprzaka. Rampa wyjazdowa będzie zlokalizowana przy ul. Prądzyńskiego lub Krzyżanowskiego. Kolejną rzeczą są rozwiązania węzła i układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu z ul. Krzyżanowskiego – tłumaczy rzecznik Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz. – Fragment Woli przy dworcu podlega zabudowie, co wpłynie na większą liczbę pasażerów. Chodzi też o to, żeby zobaczyć, jaki wpływ mają poszczególne warianty na sytuację ruchową. Np. jak lokalizacja przystanków w tym, czy innym miejscu wpływa na ruch kołowy, pieszy i tramwajowy – wyjaśnia rzecznik. Wykonawca będzie miał 43 miesiące na oddanie dokumentacji. Tramwajarze planują wbicie pierwszej łopaty po 2030 r.

Polecany artykuł:

Tramwaj na Dworzec Zachodni coraz bliżej! Tunel pod Parkiem Pięciu Sióstr nabie…
Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!

Projekt podzielono na dwa zadania: odcinek od Kasprzaka do Dworca Zachodniego i wyposażenie tunelu pod Dworcem i budowa podziemnego przystanku przy peronie 9. Podział umożliwi etapowe prowadzenie prac w zależności od dostępnych funduszy.

Przetarg dotyczy wyłącznie dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Projektant opracuje projekt wstępny, a po wyborze najlepszego wariantu – projekt budowlany i wykonawczy. Musi też uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i zaprojektować trasę tak, by ograniczyć wpływ na zieleń. W ramach opcji wykonawca zapewni wsparcie techniczne przy przetargu na budowę i nadzór autorski. Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 43 miesięcy od podpisania umowy. Budowa planowana jest po 2030 roku – termin zależy od finansowania.

Trasa z Kasprzaka do Dworca Zachodniego to część tzw. tramwaju do Wilanowa – obwodowego połączenia, które w przyszłości połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Ułatwi dojazd do Dworca Zachodniego, który staje się kluczowym węzłem przesiadkowym. W drugiej połowie 2026 roku ma ruszyć pierwszy podziemny przystanek pod Dworcem Zachodnim – od strony Ochoty. Obecnie trwa jego budowa.

Polecany artykuł:

Rusza tramwaj na Stegny. Rafał Trzaskowski ujawnił czas dojazdu do Dworca Centr…
Wielkie zmiany na budowie nowej linii do Dworca Zachodniego. Tramwaje nie dojadą do pętli Banacha
20 zdjęć

Polecany artykuł:

Tramwaj na Gocław coraz bliżej! Podpisano ważną umowę. Przejazd do centrum w 20…
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
DWORZEC ZACHODNI