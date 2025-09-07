Mieszkańcy Gocławia od lat czekali na ten moment. Brak szybkiego transportu sprawiał, że codzienne dojazdy do pracy czy szkoły były uciążliwe i czasochłonne. Teraz ma się to zmienić. Gocław będzie kolejną dzielnicą, do której dotrze tramwaj.

Nowa linia liczyć będzie około 3,6 km. To inwestycja, która całkowicie odmieni komunikację na południowej Pradze. Z pętli Gocław do stacji metra Centrum tramwaj dojedzie w zaledwie 20 minut.

Pod koniec sierpnia 2025 roku Tramwaje Warszawskie poinformowały, że zwycięzcą przetargu na przygotowanie dokumentacji wykonawczej została firma Databout. Jej oferta, opiewająca na nieco ponad 9 mln zł brutto, okazała się najkorzystniejsza. Umowa obejmuje nie tylko opracowanie projektów wykonawczych, ale także korektę i aktualizację istniejącej dokumentacji, przygotowanie materiałów oraz uzyskanie decyzji lokalizacyjnych, które pozwolą rozpocząć budowę.

– Wybraliśmy ofertę w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz pozyskanie zgód i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych przy nowej trasie tramwajowej na Gocław. Zakładamy, że w 2027 roku pozyskamy dokumenty i decyzje umożliwiające realizację prac – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

I fakt, harmonogram jest ambitny. W 2026 roku Warszawa planuje uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz złożyć wnioski o pozwolenia budowlane. W 2027 roku, jeśli dokumenty zostaną pozyskane i miasto zabezpieczy pieniądze, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na budowę. Wtedy przyszły wykonawca otrzyma kompletny pakiet materiałów i będzie mógł ruszyć z robotami.

Tramwaj na Gocław rozpocznie bieg od istniejącej linii w al. Waszyngtona, w rejonie Kanału Wystawowego. Następnie pojedzie wzdłuż Kanału, dalej wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych i w rezerwie tzw. Trasy Tysiąclecia. Ostatni odcinek poprowadzi w ciągu ul. Bora-Komorowskiego aż do nowej pętli tramwajowo-autobusowej Gocław.

W ramach inwestycji powstanie aż sześć zespołów przystankowych z 14 nowymi platformami. Do tego most tramwajowo-pieszo-rowerowy nad Kanałem Wystawowym, trzy kładki pieszo-rowerowe nad kanałem oraz wiadukt nad Trasą Łazienkowską (al. Stanów Zjednoczonych).

Ale to nie wszystko. Na trasie pojawi się ok. 2,6 km zielonego torowiska. Zasadzonych zostanie co najmniej 320 drzew, blisko 7000 krzewów ozdobnych i ponad 6600 bylin. Dzięki temu tramwaj na Gocław będzie nie tylko wygodnym środkiem transportu, ale też inwestycją przyjazną środowisku.

