Gdzie po pomoc z chorym dzieckiem w święta? W tych punktach na pewno znajdziesz pediatrę!

Choroba dziecka w święta? Sprawdź, gdzie szukać pomocy medycznej w placówkach NFZ.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest dostępna bez skierowania i rejonizacji.

Pamiętaj, że nie wszędzie przyjmuje pediatra! Zobacz, gdzie znajdziesz pomoc dla swojej pociechy.

Boże Narodzenie 2025. Gdzie z dzieckiem do lekarza?

Jak to mówią, dziecka bez chorób nie wychowasz. A co, jeśli jakaś dolegliwość dopadnie naszą pociechę w święta Bożego Narodzenia? Gdzie szukać pomocy, gdy przychodnia, do której zwykle chodzisz z dzieckiem jest akurat zamknięta? Na szczęście nawet w święta może znaleźć ratunek w placówkach NFZ świadczących nocną i świąteczną pomoc medyczną.

„Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy” - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby skorzystać z opieki medycznej w punkcie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej niepotrzebne jest skierowanie ani wcześniejsza rezerwacja. Nie obowiązuje też rejonizacja, dlatego pomoc można otrzymać w każdej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie się mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożyło się swoją deklarację. Co ważne, pomoc medyczną otrzyma się bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Warto jednak pamiętać, że nie w każdym punkcie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej przyjmuje pediatra!

Nocna i świąteczna pomoc lekarska w Warszawie. Gdzie w święta przyjmuje pediatra? Adresy

Najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Spis adresów jest aktualizowany na bieżąco. Można też skorzystać z mapy dostępnej na stronie pacjent.gov.pl.

Poniżej publikujemy adresy placówek, w których przyjmuje pediatra. W części z nich lekarz jest codziennie, a w innych tylko w niektóre dni tygodnia.

W tych placówkach pediatra przyjmuje codziennie:

Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Malczewskiego 47a

Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny - Świadczenia Ambulatoryjne i Wyjazdowe, ul. Barska 16/20

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niekłańska 4/24

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Białołęka- Targówek, ul. Tykocińska 34

Oktamed Solutions Bartosz Sieradzki, ul. Jana Brożka 18/U1

W tych placówkach pediatra przyjmuje, ale nie we wszystkie dni tygodnia (należy upewnić się przed wizytą):

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo- Włochy, ul. Waleriana Czumy 1,

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Białołęka- Targówek, ul. Przykoszarowa 16,

"Petra Medica" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Świadczenia Ambulatoryjne i Wyjazdowe, Aleja Gen. Antoniego Chruściela "Montera" 39a/1

Zakład Medyczny „Kaar-Med” Sp. Z O. O. - Świadczenia Ambulatoryjne i Wyjazdowe, ul. Romera 4

SPZOZ Warszawa - Wola-Śródmieście Świadczenia Ambulatoryjne i Wyjazdowe, ul. Leszno 17

Dodatkowo, pomoc świąteczną pomoc medyczną oferuje Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Cegłowskiej 80. Tam co prawda pediatra nie przyjmuje, ale w uzasadnionych przypadkach medycznych możliwa jest konsultacja pediatry z oddziału.

