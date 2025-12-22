Gdzie po pomoc z chorym dzieckiem w święta? W tych punktach na pewno znajdziesz pediatrę!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-22 17:05

Święta Bożego Narodzenia to czas odpoczynku, który przeważnie spędzamy w gronie najbliższych. Choroba jednak nie wybiera. Nawet w święta może przytrafić się każdemu. Co robić, gdy zachoruje dziecko? Gdzie się udać? Gdzie w święta Bożego Narodzenia przyjmuje pediatra? Znamy adresy na terenie Warszawy!

chore dziecko

i

Autor: Getty Images
Super Express Google News
  • Choroba dziecka w święta? Sprawdź, gdzie szukać pomocy medycznej w placówkach NFZ.
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest dostępna bez skierowania i rejonizacji.
  • Pamiętaj, że nie wszędzie przyjmuje pediatra! Zobacz, gdzie znajdziesz pomoc dla swojej pociechy.

Boże Narodzenie 2025. Gdzie z dzieckiem do lekarza?

Jak to mówią, dziecka bez chorób nie wychowasz. A co, jeśli jakaś dolegliwość dopadnie naszą pociechę w święta Bożego Narodzenia? Gdzie szukać pomocy, gdy przychodnia, do której zwykle chodzisz z dzieckiem jest akurat zamknięta? Na szczęście nawet w święta może znaleźć ratunek w placówkach NFZ świadczących nocną i świąteczną pomoc medyczną.

„Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy” - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aby skorzystać z opieki medycznej w punkcie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej niepotrzebne jest skierowanie ani wcześniejsza rezerwacja. Nie obowiązuje też rejonizacja, dlatego pomoc można otrzymać w każdej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie się mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożyło się swoją deklarację. Co ważne, pomoc medyczną otrzyma się bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Warto jednak pamiętać, że nie w każdym punkcie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej przyjmuje pediatra!

Polecany artykuł:

Boże Narodzenie 2025. Czy urzędy są otwarte w Wigilię?
Boże Narodzenie 2025: Najpiękniejsze życzenia na Wigilię 2025. Pobierz za darmo i wyślij do najbliższych
45 zdjęć

Nocna i świąteczna pomoc lekarska w Warszawie. Gdzie w święta przyjmuje pediatra? Adresy

Najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Spis adresów jest aktualizowany na bieżąco. Można też skorzystać z mapy dostępnej na stronie pacjent.gov.pl.

Poniżej publikujemy adresy placówek, w których przyjmuje pediatra. W części z nich lekarz jest codziennie, a w innych tylko w niektóre dni tygodnia.

W tych placówkach pediatra przyjmuje codziennie:

  • Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Malczewskiego 47a
  • Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny - Świadczenia Ambulatoryjne i Wyjazdowe, ul. Barska 16/20
  • Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niekłańska 4/24
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Białołęka- Targówek, ul. Tykocińska 34
  • Oktamed Solutions Bartosz Sieradzki, ul. Jana Brożka 18/U1

W tych placówkach pediatra przyjmuje, ale nie we wszystkie dni tygodnia (należy upewnić się przed wizytą):

  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo- Włochy, ul. Waleriana Czumy 1,
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Białołęka- Targówek, ul. Przykoszarowa 16,
  • "Petra Medica" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Świadczenia Ambulatoryjne i Wyjazdowe, Aleja Gen. Antoniego Chruściela "Montera" 39a/1
  • Zakład Medyczny „Kaar-Med” Sp. Z O. O. - Świadczenia Ambulatoryjne i Wyjazdowe, ul. Romera 4
  • SPZOZ Warszawa - Wola-Śródmieście Świadczenia Ambulatoryjne i Wyjazdowe, ul. Leszno 17

Dodatkowo, pomoc świąteczną pomoc medyczną oferuje Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Cegłowskiej 80. Tam co prawda pediatra nie przyjmuje, ale w uzasadnionych przypadkach medycznych możliwa jest konsultacja pediatry z oddziału.

Polecany artykuł:

Tajemnicza rezygnacja biskupa. Kuria przerywa milczenie. „Znamiona przestępstwa”
Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?
Sonda
Czy umiesz udzielać pierwszej pomocy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CHORE DZIECKO
BOŻE NARODZENIE
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA