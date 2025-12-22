Stanowisko Kurii Diecezji Radomskiej w sprawie ks. Dukielskiego

W sobotę (20 grudnia) ks. Damian Fołtyn, rzecznik Kurii Diecezji Radomskiej, wydał obszerne oświadczenie w związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi ks. Krzysztofa Dukielskiego. Jak zaznaczył, sprawa ma dwa niezależne wymiary: państwowy oraz kanoniczny.

− Wobec ks. Krzysztofa Dukielskiego prowadzone było postępowanie w ramach prawa karnego, podjęte po zgłoszeniu właściwym organom państwowym informacji o możliwym niewłaściwym zachowaniu z przeszłości − poinformował rzecznik kurii.

Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa karnego

Jak dodał, po przeprowadzeniu czynności procesowych organy ścigania odmówiły wszczęcia śledztwa. − Organ ścigania [...] odmówił wszczęcia śledztwa z uwagi na brak podstaw do uznania, że zachowanie to nosi znamiona przestępstwa określonego w obowiązujących przepisach Kodeksu karnego − czytamy w komunikacie Kurii Diecezji Radomskiej.

Równolegle jednak − zgodnie z prawem kościelnym − zostało wszczęte i nadal toczy się postępowanie kanoniczne. Kuria podkreśla, że Kościół posiada własne procedury ochrony małoletnich, niezależne od prawa państwowego, a decyzje podejmowane są „z troską o sprawiedliwość oraz dobro potencjalnie pokrzywdzonej osoby”.

Rezygnacja ks. Dukielskiego z funkcji biskupa pomocniczego

Jak informował „Super Express” w zeszłym tygodniu, sprawa ks. Dukielskiego wyszła na jaw po jego niespodziewanej rezygnacji z funkcji biskupa pomocniczego diecezji radomskiej, zaledwie miesiąc po nominacji. O decyzji poinformował biskup radomski Marek Solarczyk.

− Dnia 12 lipca 2025 roku Ojciec Święty mianował biskupa pomocniczego dla naszej diecezji. Biskup-nominat poprosił jednak Papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji − przekazał hierarcha.

Dopiero po ogłoszeniu nominacji, jak podał Onet, ujawniono informacje o niewłaściwym zachowaniu duchownego wobec osoby małoletniej w przeszłości. Biskup Solarczyk poinformował wówczas o nałożeniu na ks. Dukielskiego środków zapobiegawczych. − Dalsze decyzje w jego sprawie będą podejmowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa kościelnego − zaznaczył.

Decyzja prokuratury i dalsze kroki Kościoła

Po czterech miesiącach czynności Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód odmówiła wszczęcia postępowania karnego. Rzecznik prokuratury prok. Aneta Góźdź wyjaśniła: − Czynności sprawdzające nie dostarczyły podstaw do stwierdzenia, że doszło do przestępstwa.

Sprawa jednak wciąż pozostaje otwarta w ramach procedur kościelnych.

