Biskup poprosił papieża o zwolnienie z funkcji. W tle paskudne oskarżenia

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-19 15:55

Kilka miesięcy temu diecezja radomska została wstrząśnięta niespodziewaną decyzją. Ks. Krzysztof Dukielski, zaledwie miesiąc po nominacji na biskupa pomocniczego, poprosił papieża Leona XIV o zwolnienie z funkcji. Ojciec Święty przychylił się do prośby. Informację o rezygnacji przekazał Biskup Radomski Marek Solarczyk, zaznaczając, że przyczyny decyzji nie zostały podane do publicznej wiadomości.

i

Autor: wikipedia.org/ Shutterstock
  • Niespodziewana rezygnacja biskupa wstrząsnęła diecezją radomską.
  • W tle decyzji pojawiły się zarzuty dotyczące niewłaściwego zachowania księdza wobec osoby małoletniej.
  • Prokuratura zakończyła śledztwo, jednak ta historia nadal budzi kontrowersje. Poznaj szczegóły!

Nominacja i rezygnacja biskupa Dukielskiego

Dnia 12 lipca 2025 roku Ojciec Święty mianował biskupa pomocniczego dla naszej diecezji. Biskup-nominat poprosił jednak Papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji. Ojciec Święty przyjął prośbę ks. Krzysztofa Dukielskiego, zwalniając go z urzędu biskupa pomocniczego − czytamy w oświadczeniu biskupa Solarczyka.

Ks. Dukielski jest mocno związany z Radomiem. Urodził się tu 10 kwietnia 1978 roku, tam też przyjął święcenia kapłańskie i zdobywał doświadczenie duszpasterskie, zarówno w diecezji, jak i podczas studiów w Rzymie.

Aktywnie wspierał przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, pracował jako kapelan Radomskiego Centrum Onkologii, a także pełnił funkcję moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Przez ostatnie cztery lata rozwijał wspólnotę parafialną w Magnuszewie.

Ujawnienie zarzutów i reakcja Kościoła

Teraz jak podał Onet, dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ujawniono fakt niewłaściwego zachowania ks. Dukielskiego wobec osoby małoletniej w przeszłości. Biskup Solarczyk w specjalnym komunikacie wyjaśnił:

W trosce o dobro osoby pokrzywdzonej oraz porządek publiczny Kościoła na księdza Krzysztofa Dukielskiego zostały nałożone odpowiednie środki zapobiegawcze. Dalsze decyzje w jego sprawie będą podejmowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa kościelnego. Zapewniam o mojej modlitwie oraz gotowości do okazania im duszpasterskiego wsparcia. Potwierdzam również determinację w wypełnianiu wszelkich zasad sprawiedliwości oraz w budowaniu wspólnoty Kościoła opartej na prawdzie, odpowiedzialności i szacunku wobec każdego człowieka.

Wyniki prokuratorskiego śledztwa

Po czterech miesiącach śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Radom-Wschód zakończyło się decyzją o odmowie wszczęcia postępowania karnego. Rzecznik prokuratury, prok. Aneta Góźdź, wyjaśnia:

Czynności sprawdzające nie dostarczyły podstaw do stwierdzenia, że doszło do przestępstwa. Materiał dowodowy nie wskazał na wykorzystanie pokrzywdzonej w celu seksualnym, ani na stosunek zależności między stronami. Pokrzywdzona miała już ukończony 15. rok życia.

Źródła: Super Express, Onet

