Senior w Seicento wjechał pod ciężarówkę, nie żyje. Koszmarny wypadek pod Warszawą

Tragiczny wypadek pod Warszawą: około 80-letni kierowca Fiata Seicento zginął w zderzeniu z ciężarówką.

Do zdarzenia doszło w Rembertowie (pow. piaseczyński), gdzie zderzyły się cztery pojazdy: dwa Fiaty Seicento i dwie ciężarówki.

Co doprowadziło do tej koszmarnej tragedii na drodze i jakie są dalsze ustalenia śledztwa?

Rembertów. Zderzenie dwóch osobówek i ciężarówek

Do tragicznego w skutkach wypadku pod Warszawą doszło w piątek, 6 lutego, po godz. 10. Na ul. Leśnej w miejscowości Rembertów w pow. piaseczyńskim zderzyły się cztery pojazdy - dwa osobowe Fiaty Seicento oraz dwa samochody ciężarowe.

Według wstępnych ustaleń około 80-letni kierujący Fiatem Seicento z nieznanych przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu i czołowo uderzył w ciężarówkę marki Mercedes. Po tym zderzeniu w niewielką osobówkę wjechał drugi Fiat Seicento, a w tył potężnego Mercedesa druga ciężarówka.

Kierowca zasłabł?

Niestety, mimo prowadzonej reanimacji życia starszego kierowcy Seicento nie udało się uratować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził jego zgon.

Pozostali trzej kierujący, którzy brali udział w zdarzeniu, zostali przebadani na obecność alkoholu w organizmie. - Są trzeźwi - zapewniła podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku

Na miejscu tragicznego wypadku pracują służby. Policjanci ustalają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia. Nie wykluczone, że starszy mężczyzna kierujący Seicento zasłabł podczas jazdy i przez to zjechał ze swojego pasa ruchu prosto pod jadącą z naprzeciwka ciężarówkę.

Za wcześnie jest jednak, by już teraz podać właściwą przyczynę wypadku. Co tak naprawdę wydarzyło się na ul. Leśnej w Rembertowie, wyjaśni śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratora.

Utrudnienia w Rembertowie

Wypadek spowodował niemałe utrudnienia, które wciąż trwają. Jak podaje podkom. Gąsowska, mogą one potrwać jeszcze kilka godzin. Ul. Leśna jest zablokowana.

