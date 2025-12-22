Boże Narodzenie 2025. Czy urzędy są otwarte w Wigilię?

Wigilia 2025 będzie dniem wolnym od pracy, co oznacza zamknięcie urzędów.

Jedyny wyjątek to dyżur w USC w Warszawie, wyłącznie w sprawach rejestracji zgonów.

Nie odkładaj spraw urzędowych na ostatnią chwilę – sprawdź, kiedy najlepiej załatwić formalności przed świętami!

Boże Narodzenie 2025. Jak pracują urzędy w Wigilię, 24 grudnia?

Dla wszystkich, którzy planowali ostatnie przedświąteczne sprawy urzędowe załatwić 24 grudnia, nie mamy dobrych wieści. Na mocy ustawy w tym roku po raz pierwszy Wigilia, czyli właśnie 24 grudnia, jest dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że wszystkie urzędy będą zamknięte.

„W tym dniu w siedzibie USC przy ul. gen. W. Andersa 5 w godz. 8.00-14.00 będzie pełniony dyżur przy rejestracji zgonów” - przekazał stołeczny ratusz.

Godziny otwarcia urzędów w Warszawie. Grudzień 2025

Nie warto zostawiać załatwiania urzędowych spraw na ostatnią chwilę. Jeśli jest taka możliwość, warto udać się do urzędu 22 lub 23 grudnia. Przez całe święta od 24 do 26 grudnia urzędy będą zamknięte. Kolejna szansa na załatwienie urzędowej sprawy nadarzy się dopiero w poświątecznym tygodniu.

Przypominamy, że 22-23 oraz 29-31 grudnia 2025 r., a także 2 i 5 stycznia 2026 r. są dniami roboczymi. W związku z tym urzędy w Warszawie w tych dniach będą czynne w standardowych godzinach.

