Tyle można zarobić w stołecznym ratuszu. Tak dobrze nie ma nawet Trzaskowski!

Rada Warszawy zdecydowała o podwyżce wynagrodzenia dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Jego nowa pensja wyniesie 23,3 tys. złotych.

Co ciekawe, niektórzy urzędnicy miejscy zarabiają więcej niż prezydent - sprawdź, kto i ile!

Podwyżka pensji Rafała Trzaskowskiego

Decyzja o podwyżce pensji Rafała Trzaskowskiego zapadła podczas sesji Rady miasta 20 listopada. - Warszawa jest największym samorządem w Polsce i jednocześnie ma najgorzej wynagradzanego prezydenta spośród wszystkich miast wojewódzkich - mówił Jarosław Szostakowski, lider klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy, gdy składał wniosek.

Warto przypomnieć, że pensja prezydenta Warszawy składa się z kilku elementów: pensji zasadniczej, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego i dodatku stażowego.

Po zmianie Rafał Trzaskowski będzie zarabiał 23,3 tys. złotych. Jego pensja zasadnicza wyniesie 11 tys. 680 zł, dodatek funkcyjny ok. 4,5 tys. zł, dodatek specjalny - 4 tys. 856,1 zł, a dodatek stażowy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego 2 tys. 336 zł.

Tyle można zarobi w ratuszu. Niektóre pensje wbijają w fotel

Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się zarobkom w stołecznych urzędach. Prezydent Warszawy podpisał bowiem zarządzenie dotyczące regulaminu wynagradzania osób pracujących dla miasta. Działanie to było powiązane z coroczną nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Okazuje się, że na niektórych stanowiskach można zarobić więcej od prezydenta Trzaskowskiego! Tak jest np. w przypadku sekretarza miasta, którego pensja może wynieść nawet 27 tys. złotych! Na pensję przekraczającą 20 tys. złotych mogą liczyć również skarbnik miasta, miejski geodeta czy dyrektorzy i wicedyrektorzy biur. Szczegóły przedstawiamy w poniższej galerii. Niektóre stawki mogą zaskoczyć!

