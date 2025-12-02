To miasto szykuje się na najgorsze. Nowoczesny schron powstanie na Mazowszu. Spełni kilka funkcji

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, kwestia bezpieczeństwa ludności staje się priorytetem dla wielu samorządów w Polsce. Ciechanów wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, planując budowę nowoczesnego schronu i miejsca doraźnego schronienia. To strategiczna inwestycja, która ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w razie zagrożenia.

Schrony i miejsca schronienia

Autor: Dietmar Rabich, CC/ CC BY-SA 4.0 Schrony i miejsca schronienia. Zdjęcie ilustracyjne.
  • W Ciechanowie powstanie nowoczesny schron, mający zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.
  • Obiekt, połączony ze szpitalem podziemnym korytarzem, pomieści około 2 tys. osób i będzie pełnił funkcje szkoleniowo-edukacyjne oraz medyczne.
  • Inwestycja otrzymała wsparcie rządowe, a miasto planuje dalsze działania w ramach Programu Ochrony Ludności.

Nowoczesny schron powstanie w Ciechanowie

Decyzja o budowie schronu zapadła po wniosku prezydenta Ciechanowa, Krzysztofa Kosińskiego, złożonym jeszcze w kwietniu bieżącego roku. Obiekt powstanie na dwóch strategicznie położonych działkach, w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, na terenie osiedla Powstańców Wielkopolskich. Co istotne, schron w Ciechanowie będzie połączony z placówką medyczną podziemnym korytarzem, co znacząco zwiększy jego funkcjonalność i dostępność w sytuacjach kryzysowych. Przewidziano, że budowla będzie miała podwójne zastosowanie.

„Znajdzie się tam zaplecze szkoleniowo-edukacyjne oraz medyczne, a w okresie zagrożenia obiekt będzie służył jako schron i miejsce doraźnego schronienia dla około 2 tys. osób” – podkreślił prezydent Kosiński. Dodał również, że współpraca z wojewodą mazowieckim w celu stworzenia nowoczesnej budowli ochronnej, która zapewni schronienie na wypadek różnego rodzaju zagrożeń, trwa od wielu miesięcy.

Co więcej, docelowa koncepcja obiektu przewiduje również możliwość zaprojektowania w przyszłości wielopiętrowego budynku mieszkalnego, który mógłby zostać posadowiony bezpośrednio nad budowlą ochronną. To innowacyjne rozwiązanie, które maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni i integruje funkcje obronne z rozwojem miejskim.

Największy schron kolejowy na świecie

Inwestycja w bezpieczeństwo. Rządowe wsparcie i przyszłe plany Ciechanowa

Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki, zaznaczył, że dzięki rządowemu dofinansowaniu mazowieckie miasta, gminy i powiaty oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej systematycznie doposażają się w sprzęt i zasoby niezbędne do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

„Kładziemy nacisk na działania edukacyjne, ale też przygotowanie do przyszłych inwestycji w budowle ochronne. Wzmocnieniem działań na rzecz ochrony ludności i obrony cywilnej jest również moja decyzja o zgodzie na przekazanie w formie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa gminie miejskiej Ciechanów, przeznaczeniem właśnie na ten cel” – wyjaśnił wojewoda.

Warto dodać, że w październiku bieżącego roku wojewoda mazowiecki przyznał Ciechanowowi znaczące wsparcie finansowe w wysokości 2,2 mln zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

