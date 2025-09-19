− Chłodna 35 to nie jest kolejna inwestycja premium. To projekt, który definiuje, czym naprawdę jest luksus − mówi Robert Lewandowski w rozmowie z Forbesem.

Nowy budynek, realizowany przez spółkę Monting Development, której współwłaścicielem jest piłkarz, powstanie w prestiżowej lokalizacji, tuż obok Browarów Warszawskich. Działka została zakupiona w lutym tego roku za 96 milionów złotych. Do 2019 roku funkcjonowały tam pawilony gastronomiczne, które rozebrano podczas rozbudowy kompleksu Echo Investment.

Apartamentowiec na Chłodnej będzie miał siedem kondygnacji, smukłą bryłę i nowoczesną elewację z dużymi przeszkleniami. Projekt architektoniczny przygotowała pracownia BJK Architekci pod kierownictwem Tomasza Janiszewskiego, a wnętrza zaprojektuje studio Kuoo Tamizo Architects.

Na parterze przewidziano lokale usługowe, natomiast na wyższych piętrach powstanie ponad 50 apartamentów, których ceny mogą sięgać nawet 100 tys. zł za metr kwadratowy. Mieszkańcy otrzymają dostęp do basenu, strefy SPA, saun i przestrzeni wellness. Dodatkowo w budynku znajdzie się atelier eventowe, specjalne miejsce na rowery z windą techniczną, całodobowa obsługa concierge oraz system biometrycznego dostępu.

Najbardziej wyróżniającym się elementem inwestycji będzie jednak prywatny schron przeciwlotniczy, zaprojektowany we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, zarezerwowane wyłącznie dla mieszkańców Chłodnej 35.

Lewandowski i jego partner biznesowy Danilo Djurović podkreślają, że inwestycja ma być „ikoną prestiżu” na warszawskim rynku nieruchomości. Deweloper posiada już pozwolenie na budowę i planuje rozpocząć prace jeszcze w tym roku.

Zapowiedź inwestycji wzbudziła duże emocje wśród internautów. Niektórzy zwracają uwagę na ceny: „Pożyjemy zobaczymy, ile chętnych będzie na te 100k za metr kw.” − pisze jeden z użytkowników. Inni porównują projekt do rozwiązań z zagranicy: „Nieźle, 50 apartamentów ze schronem, a w Finlandii 5+ mln pojemności schronów na niecałe 5 mln mieszkańców”. Są też tacy, którzy wskazują, że w tym przypadku najważniejszy jest styl życia: „Pieniądze nie są najważniejsze, najważniejszy jest luksus”.

Źródło: TVP INFO

