Zderzenie pociągów w Warszawie. Są poszkodowani, poważne utrudnienia!

Poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów w Warszawie. Na stacji WKD Śródmieście doszło do zderzenia dwóch pociągów. Stacja jest zablokowana. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (22 grudnia) wieczorem.

Zderzenie potwierdził w rozmowie z TVN Warszawa Krzysztof Kulesz, rzecznik Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W poniedziałek (22 grudnia) około godz. 18:05 zderzyły się pociągu 230 i 1105. - Ustalamy, co z ewentualnymi osobami poszkodowanymi. Stacja Śródmieście WKD jest zablokowana do czasu usunięcia składów - powiedział Kulesza.

Jak ustalili dziennikarze TVN Warszawa, dwie osoby trafiły do szpitala, a dwóm kolejnym pomocy udzielano na miejscu. Przyczyną zdarzenia prawdopodobnie była awaria lub błąd ludzki. Na miejscu pracują służby, które ustalają przyczyny zdarzenia.

- Warszawska Kolej Dojazdowa uprzejmie informuje, że z powodu kolizji dwóch pociągów WKD na stacji Warszawa Śródmieście WKD będą występować poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów. Pociągi nie kursują na odcinku Warszawa Śródmieście WKD < — > Komorów - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

- Do czasu wykonania awaryjnego zjazdu uszkodzonych składów zamknięty zostaje tor nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na odcinku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi jadące z Grodziska Mazowieckiego i Milanówka będą miały skróconą trasę i będą obracane w Komorowie z powrotem w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Komorowa - poinformowało WKD.

Pasażerowie WKD powinni na bieżąco śledzić komunikaty ZTM oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej, aby uzyskać aktualne informacje dotyczące zmian w rozkładzie jazdy i dostępnych połączeń zastępczych. Zaleca się korzystanie z innych środków transportu miejskiego, takich jak autobusy czy tramwaje, które mogą stanowić alternatywę dla wstrzymanego ruchu WKD.

