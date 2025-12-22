17-latek chciał sobie pojeździć po lesie. Ukradł auto i rozbił je na ogrodzeniu!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-22 15:39

Nastolatek chciał sobie pojeździć autem. Skorzystał z okazji i ukradł pojazd, w którym właściciel zostawił kluczyki. Jego przejażdżka nie trwała długo. 17-latek stracił panowanie nad autem i zaparkował na ogrodzeniu jednej z posesji. Po kraksie wrócił pieszo do domu. Tam odwiedzili go policjanci.

17-latek chciał sobie pojeździć po lesie. Ukradł auto i rozbił je na ogrodzeniu!

i

Autor: KPP w Garwolinie/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • W Pilawie doszło do nietypowej kradzieży samochodu.
  • Skradziona skoda szybko została odnaleziona po kolizji, porzucona w Łucznicy.
  • Złodziejem okazał się 17-latek, który "chciał sobie pojeździć". Co go czeka?

Kradzież auta w Pilawie

Do zaskakującej sytuacji doszło w sobotę, 13 grudnia. Do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie o kradzieży samochodu z jednej z ulic w Pilawie. Zgłaszający informował, że jego skoda nagle zniknęła sprzed posesji! - Jak ustalili policjanci, nieznany wówczas sprawca po prostu wsiadł do otwartego auta, w którym właściciel zostawił kluczyki i odjechał - poinformowała podkom. Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania pojazdu i przekazali komunikat do sąsiednich jednostek. Mundurowi nie musieli daleko szukać. - W Łucznicy kierowca stracił panowanie nad autem, uderzył w ogrodzenie jednej z posesji, a następnie próbował odjechać kilkaset metrów. Ostatecznie porzucił uszkodzony pojazd i uciekł pieszo - przekazała podkom. Pychner.

Polecany artykuł:

Ukrainiec porwał 9-latka i groził mu śmiercią. Wiemy, co dzieje się z dzieckiem

17-latek chciał sobie "tylko pojeździć"

Sprawcą kradzieży i kolizji samochodu okazał się… 17-latek! Nastolatek przyznał się policjantom, że skorzystał z okazji i postanowił pojeździć po lesie. Gdy rozbił auto, po prostu je porzucił i wrócił do domu.

Młody chłopak usłyszał zarzut zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. Grozi mu za to nawet do 5 lat więzienia.

Polecany artykuł:

Totalna demolka w Lesznowoli. Huknęła elektrykiem w lexusa i "zaparkowała" w śc…

Polecany artykuł:

Ukrainiec porwał 9-latka i groził mu śmiercią. Porywacz zabarykadował się przed…
36-latek porwał 9-latka i grozi, że zrobi mu krzywdę. Trwa policyjna obława
10 zdjęć
Choinka pod oknem papieskim
Sonda
Czy widząc złodzieja, zareagowałbyś i próbował go zatrzymać?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRADZIEŻ SAMOCHODU
POLICJA GARWOLIN
NASTOLATEK