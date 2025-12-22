17-latek chciał sobie pojeździć po lesie. Ukradł auto i rozbił je na ogrodzeniu!

W Pilawie doszło do nietypowej kradzieży samochodu.

Skradziona skoda szybko została odnaleziona po kolizji, porzucona w Łucznicy.

Złodziejem okazał się 17-latek, który "chciał sobie pojeździć". Co go czeka?

Kradzież auta w Pilawie

Do zaskakującej sytuacji doszło w sobotę, 13 grudnia. Do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie o kradzieży samochodu z jednej z ulic w Pilawie. Zgłaszający informował, że jego skoda nagle zniknęła sprzed posesji! - Jak ustalili policjanci, nieznany wówczas sprawca po prostu wsiadł do otwartego auta, w którym właściciel zostawił kluczyki i odjechał - poinformowała podkom. Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania pojazdu i przekazali komunikat do sąsiednich jednostek. Mundurowi nie musieli daleko szukać. - W Łucznicy kierowca stracił panowanie nad autem, uderzył w ogrodzenie jednej z posesji, a następnie próbował odjechać kilkaset metrów. Ostatecznie porzucił uszkodzony pojazd i uciekł pieszo - przekazała podkom. Pychner.

17-latek chciał sobie "tylko pojeździć"

Sprawcą kradzieży i kolizji samochodu okazał się… 17-latek! Nastolatek przyznał się policjantom, że skorzystał z okazji i postanowił pojeździć po lesie. Gdy rozbił auto, po prostu je porzucił i wrócił do domu.

Młody chłopak usłyszał zarzut zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. Grozi mu za to nawet do 5 lat więzienia.

